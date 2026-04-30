📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

Club Brugge heeft Léni Strouwen (16) een contract gegeven tot medio 2027. In de deal zit ook een optie voor een bijkomend seizoen dat de club kan lichten als het dat wil. De youngster speelde tot nu toe uitsluitend voor de jeugdploegen.

Moeilijk seizoen voor Club NXT

Club NXT beleefde een uitdagend seizoen in de Challenger Pro League. De beloftenploeg pakte 5 overwinningen, 6 nederlagen en maar liefst 21 verliespartijen in dit seizoen. Wisselvalligheid was het grote woord.

Toch bood de campagne waardevolle leermomenten. De ploeg moest wekelijks opboksen tegen ervaren profteams, wat de ontwikkeling van individuele spelers versnelde. De nadruk lag op het opbouwen van wedstrijdritme, fysieke weerbaarheid en tactisch inzicht binnen een volwassen competitie.

Contract voor Léni Strouwen

Ondanks de lage klassering slaagde NXT erin om meerdere talenten klaar te stomen voor hogere niveaus binnen Club Brugge. Daar speelde ook de prachtige campagne in de Youth League zeker een grote rol in.

Léni Strouwen is een centrale verdediger, geboren in 2009. Hij krijgt een contract voor de twee komende seizoenen, met de optie voor nog een extra jaar. Dat laat Club Brugge weten in een officiële mededeling aan onze redactie.

Strouwen speelt sinds 2025 bij de jeugd van Club Brugge, waar hij dit seizoen uitkwam voor de U18. Hij doorliep jeugdopleidingen bij Stade Waremme, KSK Tongeren, KVK Wellen en STVV voordat hij naar blauw-zwart trok.





Strouwen is tevens jeugdinternational voor België U17, waar hij meerdere interlands speelde. Zijn spel kenmerkt zich door defensieve stabiliteit en constante groei binnen de Elite-competitie. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor Club NXT.

Goede coach bij Club NXT

De huidige trainer van Club NXT is Jonas De Roeck, sinds oktober 2025 aangesteld als hoofdcoach. De Roeck nam toen het roer over bij Club NXT, waar hij Tim De Wolf opvolgde. De 45-jarige coach kwam vrij na zijn vertrek bij Antwerp FC eerder dat jaar en kreeg bij Club NXT de opdracht om zowel resultaten te verbeteren als jonge talenten verder te ontwikkelen.