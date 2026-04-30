Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union
Komt er dit weekend meer duidelijkheid in de Champions' Play-offs over het eindklassement? Club Brugge trekt naar Anderlecht en Union naar STVV. Elk puntenverlies kan nu doorslaggevend zijn. Dit zijn de scheidsrechters voor de belangrijke wedstrijden.

MD06 PO 1-2 / MD05 PO 3 – Jupiler Pro League

1/05/2026 – 20:45 Cercle Brugge K.S.V. – S.V. Zulte-Waregem

  • Scheidsrechter: Anthony Letellier
  • Assistent 1: Nicolas Maszowez
  • Assistent 2: Christophe Battiston
  • Vierde official: Arne De Beuckelaer
  • VAR: Brent Staessens
  • AVAR: Romain Devillers
  • RO: Jari Van Laere

2/05/2026 – 16:00 K.V.C. Westerlo – Oud-Heverlee Leuven

  • Scheidsrechter: Wesli De Cremer
  • Assistent 1: Wouter Cochet
  • Assistent 2: Gilles De Beuckelaer
  • Vierde official: Jasper Vitse
  • VAR: Laurent Willems
  • AVAR: Nico Claes
  • RO: Alexander Braley

2/05/2026 – 18:15 Sporting Charleroi – K.R.C. Genk

  • Scheidsrechter: Lawrence Visser
  • Assistent 1: Ruben Wyns
  • Assistent 2: Thibaud Nijssen
  • Vierde official: Kevin Van Damme
  • VAR: Bram Van Driessche
  • AVAR: Michele Seeldraeyers
  • RO: Roel Bensch

2/05/2026 – 20:45 Sint-Truidense V.V. – Union Saint-Gilloise

  • Scheidsrechter: Jan Boterberg
  • Assistent 1: Nick Senecaut
  • Assistent 2: Kevin Debeuckelaere
  • Vierde official: Michiel Allaerts
  • VAR: Nathan Verboomen
  • AVAR: Jo De Weirdt
  • RO: Mario Vanlommel

3/05/2026 – 13:30 Yellow Red K.V. Mechelen – K.A.A. Gent

  • Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'Hui
  • Assistent 1: Bryan Bijnens
  • Assistent 2: Jonas Van Dyck
  • Vierde official: Massimiliano Ledda
  • VAR: Wim Smet
  • AVAR: Lennert Jans
  • RO: Jonas Timmermans

3/05/2026 – 16:00 Royal Antwerp F.C. – Standard Liège

  • Scheidsrechter: Jasper Vergoote
  • Assistent 1: Michele Seeldraeyers
  • Assistent 2: Martijn Tiesters
  • Vierde official: Klass Clerkx
  • VAR: Ken Vermeiren
  • AVAR: Jordy Vermeire
  • RO: Ermaild Mataj

3/05/2026 – 18:30 R.S.C. Anderlecht – Club Brugge K.V.

  • Scheidsrechter: Nicolas Laforge
  • Assistent 1: Laurent Conotte
  • Assistent 2: Vito Di Vincenzo
  • Vierde official: Anthony Letellier
  • VAR: Erik Lambrechts
  • AVAR: Ella De Vries
  • RO: Istvan Lagaert

3/05/2026 – 19:15 F.C.V. Dender E.H. – RAAL La Louvière

  • Scheidsrechter: Bert Verbeke
  • Assistent 1: Gianni Seeldraeyers
  • Assistent 2: Maarten Toeback
  • Vierde official: Lander Bultynck
  • VAR: Quentin Pirard
  • AVAR: Melissa Lejear
  • RO: Mehdi Sayoud
