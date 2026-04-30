Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union
Komt er dit weekend meer duidelijkheid in de Champions' Play-offs over het eindklassement? Club Brugge trekt naar Anderlecht en Union naar STVV. Elk puntenverlies kan nu doorslaggevend zijn. Dit zijn de scheidsrechters voor de belangrijke wedstrijden.
MD06 PO 1-2 / MD05 PO 3 – Jupiler Pro League
1/05/2026 – 20:45 Cercle Brugge K.S.V. – S.V. Zulte-Waregem
- Scheidsrechter: Anthony Letellier
- Assistent 1: Nicolas Maszowez
- Assistent 2: Christophe Battiston
- Vierde official: Arne De Beuckelaer
- VAR: Brent Staessens
- AVAR: Romain Devillers
- RO: Jari Van Laere
2/05/2026 – 16:00 K.V.C. Westerlo – Oud-Heverlee Leuven
- Scheidsrechter: Wesli De Cremer
- Assistent 1: Wouter Cochet
- Assistent 2: Gilles De Beuckelaer
- Vierde official: Jasper Vitse
- VAR: Laurent Willems
- AVAR: Nico Claes
- RO: Alexander Braley
2/05/2026 – 18:15 Sporting Charleroi – K.R.C. Genk
- Scheidsrechter: Lawrence Visser
- Assistent 1: Ruben Wyns
- Assistent 2: Thibaud Nijssen
- Vierde official: Kevin Van Damme
- VAR: Bram Van Driessche
- AVAR: Michele Seeldraeyers
- RO: Roel Bensch
2/05/2026 – 20:45 Sint-Truidense V.V. – Union Saint-Gilloise
- Scheidsrechter: Jan Boterberg
- Assistent 1: Nick Senecaut
- Assistent 2: Kevin Debeuckelaere
- Vierde official: Michiel Allaerts
- VAR: Nathan Verboomen
- AVAR: Jo De Weirdt
- RO: Mario Vanlommel
3/05/2026 – 13:30 Yellow Red K.V. Mechelen – K.A.A. Gent
- Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'Hui
- Assistent 1: Bryan Bijnens
- Assistent 2: Jonas Van Dyck
- Vierde official: Massimiliano Ledda
- VAR: Wim Smet
- AVAR: Lennert Jans
- RO: Jonas Timmermans
3/05/2026 – 16:00 Royal Antwerp F.C. – Standard Liège
- Scheidsrechter: Jasper Vergoote
- Assistent 1: Michele Seeldraeyers
- Assistent 2: Martijn Tiesters
- Vierde official: Klass Clerkx
- VAR: Ken Vermeiren
- AVAR: Jordy Vermeire
- RO: Ermaild Mataj
3/05/2026 – 18:30 R.S.C. Anderlecht – Club Brugge K.V.
- Scheidsrechter: Nicolas Laforge
- Assistent 1: Laurent Conotte
- Assistent 2: Vito Di Vincenzo
- Vierde official: Anthony Letellier
- VAR: Erik Lambrechts
- AVAR: Ella De Vries
- RO: Istvan Lagaert
3/05/2026 – 19:15 F.C.V. Dender E.H. – RAAL La Louvière
- Scheidsrechter: Bert Verbeke
- Assistent 1: Gianni Seeldraeyers
- Assistent 2: Maarten Toeback
- Vierde official: Lander Bultynck
- VAR: Quentin Pirard
- AVAR: Melissa Lejear
- RO: Mehdi Sayoud
