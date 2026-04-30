KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

De recente cijfers van KV Mechelen ogen hard: tien tegengoals in twee wedstrijden en amper één punt uit vijftien. Het gemor op de tribunes groeit, en toch is het te vroeg om de Europese droom Achter de Kazerne op te bergen.

Wie terugblikt op de reguliere competitie, ziet waarom. Thuis bewees Malinwa dat het zich kan meten met de top, met een knappe 8 op 15 tegen de ploegen die nu in Play-off 1 zitten. Zelfs op verplaatsing, waar geen punten werden gepakt, was het verschil vaak klein. Dat niveau is niet plots verdwenen.

Ongenoegen op de tribunes Achter de Kazerne

Het probleem in de play-offs zit minder in kwaliteit en meer in efficiëntie en weerbaarheid, schrijft GvA. In meerdere wedstrijden stond KV Mechelen voor of speelde het een sterke eerste helft, maar na een tegendoelpunt zakte het vertrouwen weg.

Dat de supporters reageren, is logisch. Na de nederlaag tegen STVV klonk er voor het eerst echt ongenoegen. Toch is de situatie minder uitzichtloos dan ze lijkt. De kloof met AA Gent bedraagt slechts twee punten, en ook Anderlecht blijft binnen bereik. Eén overwinning kan het klassement én het vertrouwen volledig doen kantelen. Een thuiszege dit weekend tegen AA Gent kan de wereld er al helemaal anders doen uitzien.

Europees voetbal blijft het doel van het bestuur

Binnen de club blijft het geloof overeind. Coach Fred Vanderbiest wijst op de gemiste efficiëntie, maar ziet tegelijk een ploeg die kansen blijft creëren. En ook in de bestuurskamer klinkt ambitie: Europees voetbal blijft een doel, zonder dat het een verlammende druk wordt.



De conclusie is duidelijk: KV Mechelen zit in een moeilijke fase, maar niet in een verloren situatie. Met nog wedstrijden te spelen en kleine verschillen in het klassement volstaat één zege om alles weer open te breken. Voor de fans is er dus nog geen reden tot wanhoop—eerder een reden om te blijven geloven.

