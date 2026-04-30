Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Bij Antwerp hebben ze opnieuw een veelbelovend talent langer aan zich gebonden. Lucas Rombouts zette op zijn vijftiende verjaardag zijn handtekening onder zijn eerste profcontract bij de Great Old, een bijzonder moment voor zowel speler als club.

Binnen de Antwerpse jeugdopleiding wordt Rombouts gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie. Jean Kindermans, die de academie leidt, is bijzonder lovend. Hij omschrijft de jonge middenvelder als “een uitzonderlijk talent met een fluwelen linker, een grote spelintelligentie en een techniek die ver boven het gemiddelde ligt.”

Kindermans wordt al een tijdje gelinkt aan een terugkeer naar Anderlecht, maar voorlopig is hij dus nog steeds gefocust op Antwerp. Daar zijn ze trouwens heel tevreden over zijn werk en plukken ze de vruchten van het werk dat hij er al met de jeugd heeft opzitten.

Lucas Rombouts is een leider

De jonge Belg doorliep al een mooi traject. Hij begon met voetballen bij Hoogstraten VV, maar maakt al sinds de U9 deel uit van de jeugdwerking van Antwerp. Intussen is hij een vaste waarde bij de U15, waar hij ook de aanvoerdersband draagt.

Die leidersrol neemt Rombouts met overtuiging op zich. “Ik ben tijdens de wedstrijden vaak kapitein en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee”, vertelt hij. “Maar dat past bij mij. Ik probeer mijn ploegmaats te sturen en te motiveren, en het goede voorbeeld te geven op het veld.”

De combinatie van zijn verjaardag en contractondertekening maakte de dag extra speciaal. “Dit is echt een van de mooiste dagen uit mijn leven”, klinkt het enthousiast. “Ik droom hier al van sinds ik klein was. Om dan net op mijn verjaardag mijn eerste profcontract te tekenen bij deze club, dat is gewoon fantastisch.”





Met deze overeenkomst onderstreept Antwerp opnieuw zijn focus op jeugdontwikkeling. De club wil jonge spelers kansen geven en stap voor stap klaarstomen voor het eerste elftal. In Rombouts zien ze duidelijk een naam voor de toekomst.