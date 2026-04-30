STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

De komende weken, na afloop van de competitie, wordt er gewerkt aan het stadion van STVV. Dat alles staat in het teken van Europese wedstrijden die de club volgend jaar graag in het eigen Stayen wil afwerken.

Lastminute klacht tegen werken op Stayen

Meteen na de competitie wordt er gestart met de werken op Stayen. Juridisch was het een heel zwaar parcours, want uiteindelijk werd er nog op de valreep een klacht ingediend door de eigenaar van het perceel dat grenst aan het stadion.

Die wou bij hoogdringendheid de vergunning laten schorsen, maar dat is verworpen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En zo kan er wel gewerkt worden, al is er natuurlijk nog geen definitief groen licht.

Uitspraak bij Raad van State

“De uitspraak geeft voldoende basis om te starten met de afbraak en heropbouw, maar het definitieve oordeel van de Raad moet nog volgen”, vertelt Bert Stas van STVV aan VRT Nieuws over de vordering van de werken.

De club wil een nieuwe Zuidtribune bouwen. Daarvoor gaat de huidige in juni tegen de grond. Dat zal duren tot de zomer van 2027. De bezoekende fans moeten tot dan vanuit de Oosttribune de match volgen.

Maar de nieuwe Zuidtribune is eigenlijk niet het belangrijkste van alles. De club wil het stadion ook in orde hebben voor Europees voetbal en daarvoor moeten dringend de nodige werkzaamheden gebeuren.





Vijf aanpassingen voor Europees voetbal

“Na een rondgang van de UEFA kregen we een lijst met aandachtspunten. Dat huiswerk hebben we grondig gemaakt”, klinkt het. Er moeten op vijf plaatsen aanpassingen gebeuren, zo kwam uit die analyse.

Zo worden in de Noordtribune 1.700 nieuwe zitjes geplaatst. Er komen ook nieuwe dug-outs met meer plaatsen, draaihekken aan elke tribune, uitfans krijgen een ander vak en de persruimte wordt vergroot.

“De werken starten meteen na het einde van de competitie”, aldus Stas. “Dat is ofwel na de laatste thuismatch tegen KV Mechelen, ofwel – als die er komt – na een barragematch een week later.”

Dat zal snel afgehandeld zijn. “We verwachten eind juni of begin juli al een UEFA-controleur. Die zal dan beoordelen of Stayen volledig ‘Europaproof’ is en of we hier Europese thuiswedstrijden mogen spelen, als we ons kwalificeren”, besluit Stas.