Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Wat als... Remco Evenepoel niét had gekozen voor een carrière als profwielrenner? Dan was hij wellicht profvoetballer geworden. Onze landgenoot is alleszins nog steeds een fervent volger van het voetbal.

Remco Evenepoel is wellicht het enige product van Neerpede dat uiteindelijk is uitgegroeid tot een profwielrenner. De kweekvijver van RSC Anderlecht is dan wel gerenommeerd, maar dat geldt enkel voor opleidingen tot voetballer.

Evenepoel is dan ook een rasecht jeugdproduct van de Belgische recordkampioen. De Schepdaalnaar maakte dan wel uitstapjes naar PSV en KV Mechelen, maar zijn hart lag én ligt nog steeds bij Anderlecht.

RSC Anderlecht én Arsenal FC

Al moeten we er een kanttekening bij maken. Ook Arsenal FC heeft een speciale plaats in het hart van Evenepoel. Ook anno 2026 supportert hij voor The Gunners. Het zijn dan ook héél spannende weken voor Evenepoel.

"Ik won onlangs de Amstel Gold Race én ik was ambetant", lacht Evenepoel in Het Laatste Nieuws. "Arsenal FC had verloren bij Manchester City (2-1, nvdr.) en dat was toch een domper op de feestvreugde."

The Gunners leken lange tijd op weg naar een quasi zekere titel, maar dat is ondertussen niet meer het geval. "Manchester City staat nu zelfs op kop omdat hun doelsaldo beter is", is Evenepoel nog steeds héél goed op de hoogte. "Het wordt lastig om de titel te pakken."





Maar ook de wedstrijden van Anderlecht volgt Evenepoel steevast op televisie. "Ik kan me echt ergeren als Anderlecht er niets van bakt tijdens een belangrijke wedstrijd. Al is dat meestal na vijf minuten voorbij."' (lacht)

Lucas Biglia

Zelf was Evenepoel een middenvelder in zijn 'jongere' jaren. "Ik speelde aanvankelijk op de tien, maar ik ben al snel naar achteren geschoven. Waarom? Ik groeide niet snel genoeg." (lacht)

'Quasi stijl werd ik vaak vergeleken met Lucas Biglia", besluit Evenepoel. "Een echte nummer zes, hé. Ik liet mijn moeder destijds zelfs mèches in mijn haar trekken. Op die manier leek ik ook fysiek op Biglia." (lacht)