Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Een echte spelerscarrière had Lars Friis zelf niet. De nieuwe trainer van Cercle Brugge heeft bakken ervaring in heel veel functies en wil zich nu volop profileren in de Jupiler Pro League.

Korte spelerscarrière

Op zijn 23ste zette Friis al een punt achter zijn carrière als voetballer. Hij deed daarna verschillende functies in alle gelederen van het voetbal, van de jeugd tot assistent en hoofdcoach.

Hij wil bij Cercle Brugge vooral een nieuwe cultuur neerzetten. Hij bouwt verder op de bestaande fundamenten, maar de details en intensiteit moeten volgens hem veel beter.

“Niet veel veranderingen, maar wel een andere manier van kijken naar hoe we dingen doen,” zegt de Deen op de website van de Vereniging. “De wedstrijd begint niet op matchdag zelf, wel vanaf dag 1 van de trainingsweek.”

Hij wil bij groen-zwart de nodige standaarden installeren. “We moeten elke dag hard werken. We moeten onze standaarden goed hebben. Als dat in orde is, hebben we een heel goede kans om goed te presteren en wedstrijden te winnen.”

Opbouwen naar volgend seizoen

Dat gedrag is voor Friis van ontzettend groot belang. “Hoe we trainen, hoe we ons voorbereiden en hoeveel energie we elke dag brengen. Als we dat allemaal goed krijgen, dan hebben we een heel goede basis om te slagen.”





Friis heeft het behoud met Cercle Brugge al binnen, waardoor hij zeker is van een verlengd verblijf bij de Vereniging. Met een volledige voorbereiding en de ervaring van dit seizoenseinde op zak wil hij volgend seizoen betere resultaten boeken.