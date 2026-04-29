Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel
Een echte spelerscarrière had Lars Friis zelf niet. De nieuwe trainer van Cercle Brugge heeft bakken ervaring in heel veel functies en wil zich nu volop profileren in de Jupiler Pro League.

Korte spelerscarrière

Op zijn 23ste zette Friis al een punt achter zijn carrière als voetballer. Hij deed daarna verschillende functies in alle gelederen van het voetbal, van de jeugd tot assistent en hoofdcoach.

Hij wil bij Cercle Brugge vooral een nieuwe cultuur neerzetten. Hij bouwt verder op de bestaande fundamenten, maar de details en intensiteit moeten volgens hem veel beter.

“Niet veel veranderingen, maar wel een andere manier van kijken naar hoe we dingen doen,” zegt de Deen op de website van de Vereniging. “De wedstrijd begint niet op matchdag zelf, wel vanaf dag 1 van de trainingsweek.”

Hij wil bij groen-zwart de nodige standaarden installeren. “We moeten elke dag hard werken. We moeten onze standaarden goed hebben. Als dat in orde is, hebben we een heel goede kans om goed te presteren en wedstrijden te winnen.”

Opbouwen naar volgend seizoen

Dat gedrag is voor Friis van ontzettend groot belang. “Hoe we trainen, hoe we ons voorbereiden en hoeveel energie we elke dag brengen. Als we dat allemaal goed krijgen, dan hebben we een heel goede basis om te slagen.”

Friis heeft het behoud met Cercle Brugge al binnen, waardoor hij zeker is van een verlengd verblijf bij de Vereniging. Met een volledige voorbereiding en de ervaring van dit seizoenseinde op zak wil hij volgend seizoen betere resultaten boeken.

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

