"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"
Het is even door de zure appel bijten voor KV Mechelen. De ambitie om twaalf punten te halen in deze play-offs zal wellicht niet gerealiseerd worden. Wat is er dan wel nog mogelijk?

Het getuigde van veel lef dat coach Fred Vanderbiest voor aanvang van de Champions' Play-offs het doel uitsprak om twaalf punten te halen. Aangezien KV tegen de tegenstanders uit Play-off 1 in de competitie acht punten had gepakt, was dit een haalbaar maar wel ambitieus cijfer om voorop te stellen. Na vijf speeldagen in de play-offs blijft KVM met 1 op 15 achter.

In de Planet Group Arena toonde Mechelen al dat het Gent aankan. In de enige andere resterende thuismatch komt Club Brugge over de vloer: een affiche die in de competitie drie punten opleverde. Zoals het er nu naar uitziet, zal Mechelen op bezoek gaan bij Sint-Truiden op een moment dat de Kanaries al zeker zullen zijn van Europees voetbal. De grootste optimist zal misschien wel nog geloven in dat vooropgestelde aantal punten.

Cynisch 15 op 15-grapje van Vanderbiest

De huidige situatie vraagt echter vooral om realisme. Daarom vroegen we op het einde van de persconferentie na KVM - STVV aan Vanderbiest welke puntenoogst hij nog realistisch achtte. "Vijftien op vijftien pakken", reageerde hij cynisch. En misschien hadden we zo'n antwoord wel moeten zien aankomen, ja. Een uitspraak die getuigt van lef kan soms eens in het gezicht terugkeren, maar zijn strijdlust is Vanderbiest niet kwijt.

Komend weekend kan de wereld er inderdaad heel anders uitzien. Met een zege thuis tegen Gent springt Malinwa sowieso naar de vijfde plaats en misschien nadert het dan zelfs tot op een punt van Anderlecht. Blijft een driepunter tegen de Buffalo's uit, dan dreigen het nog lange en aanslepende play-offs te worden Achter de Kazerne.

Waar de coach vooral over moet waken, is dat de grinta ten allen tijde aanwezig blijft, ongeacht de score. Als dat het geval is, kan KV Mechelen aan het eind van deze play-offs sowieso het hoofd omhoog houden. Vorige zondag waren de STVV'ers voorafgaand aan de 1-3 echter driehoekjes aan het maken zonder dat een thuisspeler tussenkwam. Wellicht de meest frappante fase uit de match.

"Of we hen belachelijk maakten? Dat denk ik niet. We voelden ons lekker aan de bal en het is ook de bedoeling om de supporters te verwennen", reageerde bezoeker Ilias Sebaoui. De KVM-spelers mogen zulke zaken niet zomaar laten passeren zonder in te grijpen. Wat er qua puntenoogst nog mogelijk is? Zondagnamiddag zullen ze al een stuk wijzer zijn. 

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

15:30
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

15:15
Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

15:00
Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

14:00
7
Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

14:40
Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

14:25
CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

13:00
12
Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

13:30
5
Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

13:15
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

12:40
1
Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
2
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
1
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
1
Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

11:00
1
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

10:30
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

09:30
5
🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

10:00
1
Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

09:45
2
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

09:15
2
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
3
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
7
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
3
Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
9
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
10
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
8
"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

06:30
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

23:30
4
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
5
Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

23:00
11
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
13
Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

21:40
14
Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

21:20

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

