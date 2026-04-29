"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

Het is even door de zure appel bijten voor KV Mechelen. De ambitie om twaalf punten te halen in deze play-offs zal wellicht niet gerealiseerd worden. Wat is er dan wel nog mogelijk?

Het getuigde van veel lef dat coach Fred Vanderbiest voor aanvang van de Champions' Play-offs het doel uitsprak om twaalf punten te halen. Aangezien KV tegen de tegenstanders uit Play-off 1 in de competitie acht punten had gepakt, was dit een haalbaar maar wel ambitieus cijfer om voorop te stellen. Na vijf speeldagen in de play-offs blijft KVM met 1 op 15 achter.

In de Planet Group Arena toonde Mechelen al dat het Gent aankan. In de enige andere resterende thuismatch komt Club Brugge over de vloer: een affiche die in de competitie drie punten opleverde. Zoals het er nu naar uitziet, zal Mechelen op bezoek gaan bij Sint-Truiden op een moment dat de Kanaries al zeker zullen zijn van Europees voetbal. De grootste optimist zal misschien wel nog geloven in dat vooropgestelde aantal punten.

Cynisch 15 op 15-grapje van Vanderbiest

De huidige situatie vraagt echter vooral om realisme. Daarom vroegen we op het einde van de persconferentie na KVM - STVV aan Vanderbiest welke puntenoogst hij nog realistisch achtte. "Vijftien op vijftien pakken", reageerde hij cynisch. En misschien hadden we zo'n antwoord wel moeten zien aankomen, ja. Een uitspraak die getuigt van lef kan soms eens in het gezicht terugkeren, maar zijn strijdlust is Vanderbiest niet kwijt.

Komend weekend kan de wereld er inderdaad heel anders uitzien. Met een zege thuis tegen Gent springt Malinwa sowieso naar de vijfde plaats en misschien nadert het dan zelfs tot op een punt van Anderlecht. Blijft een driepunter tegen de Buffalo's uit, dan dreigen het nog lange en aanslepende play-offs te worden Achter de Kazerne.

Waar de coach vooral over moet waken, is dat de grinta ten allen tijde aanwezig blijft, ongeacht de score. Als dat het geval is, kan KV Mechelen aan het eind van deze play-offs sowieso het hoofd omhoog houden. Vorige zondag waren de STVV'ers voorafgaand aan de 1-3 echter driehoekjes aan het maken zonder dat een thuisspeler tussenkwam. Wellicht de meest frappante fase uit de match.

"Of we hen belachelijk maakten? Dat denk ik niet. We voelden ons lekker aan de bal en het is ook de bedoeling om de supporters te verwennen", reageerde bezoeker Ilias Sebaoui. De KVM-spelers mogen zulke zaken niet zomaar laten passeren zonder in te grijpen. Wat er qua puntenoogst nog mogelijk is? Zondagnamiddag zullen ze al een stuk wijzer zijn.