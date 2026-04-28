Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Sporting Hasselt kroonde zich zondagavond tot kampioen in 1e Amateur, maar naast het sportieve feest blijft vooral de licentiezaak hét gespreksonderwerp. Sam Kerkhofs heeft zich nu uitgelaten over de zaak. Er is stress, maar toch ook hoop op een goede afloop.

Sporting Hasselt wil heel graag naar het Belgisch profvoetbal. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren met hun licentie. Ze kregen geen positief advies en uiteindelijk ook geen licentie voor het profvoetbal voor volgend jaar.

Ondanks het feit dat de club al twee keer een negatieve beoordeling kreeg van de Licentiecommissie, blijft het vertrouwen groot binnen de clubleiding. Er is namelijk nog een beroepsprocedure om de laatste 'foutjes' weg te werken.

Sporting Hasselt heeft nog drie weken tijd om de zaak op te lossen

Sam Kerkhofs sprak in 90 Minutes over de zaak: "De spelers weten het al ondertussen. Voorlopig is er geen licentie. De beroepsprocedure zal binnen drie weken worden uitgesproken. Ons stadion is in ieder geval in orde. Dat is goedgekeurd."

"Het gaat nog over de binnenomheining, maar daar konden we nog niets aan doen tijdens het seizoen, omdat er nog gespeeld werd en de werken het veld zouden beschadigen. En verder is het een administratieve zaak."

Administratieve zaken om op te lossen de komende weken

"We hebben een template verkeerd ingevuld, waardoor we niet goedgekeurd konden worden. En verder is er nog het te laag inschatten van de budgetten volgens de Licentiecommissie." Waarop Filip Joos meteen riposteerde.





"Dat laatste ... Het is het eerste wat ik er van hoor, maar ik ga me niet inhouden. Als je naar tweede klasse raakt en je wil dat met hetzelfde budget doen is dat minstens het eerste jaar altijd voldoende. Het is gewoon belachelijk. En dan zagen dat we met Chinezen en Amerikanen zitten die onze clubs opkopen."

"Het bezorgt me stress. Als het niet lukt, dan heeft dat impact op supporters, de club en de spelers", aldus Kerkhofs. "Je moet minstens negentien profspelers hebben. Ze schatten onze kosten te laag in, dus ze willen een hogere borgstelling. Ik ben blij dat mijn kosten lager zijn, want de meeste ploegen maken verlies."