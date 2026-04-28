Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Mika Godts blijft zich nadrukkelijk in de kijker spelen bij Ajax en lijkt stilaan klaar voor een absolute toptransfer. Barcelona, Arsenal en Chelsea zijn maar een paar van de teams die voor hem op de deur kloppen.

Mika Godts is aan een geweldig seizoen bezig bij AFC Ajax Amsterdam. Dat kan hem komende zomer een weergaloze transfer opleveren, want er zijn veel gegadigden. Komend weekend zullen alle topclubs in het stadion zitten om hem te scouten.

Op 29 wedstrijden tijd scoorde hij al 16 doelpunten en gaf hij 11 assists. De aanvaller zag zijn marktwaarde dit seizoen al stijgen tot 25 miljoen euro volgens Transfermarkt. Wordt dat de komende maanden nog meer, eventueel via een WK-selectie?

Moet Mika Godts mee naar het WK met de Rode Duivels?

“Ik heb zijn goal dit weekend gezien, voor mij is hij ook wel een zekerheid voor Rudi Garcia”, aldus Franky Van der Elst in Een-Tweetje. “Een prachtig doelpunt, absoluut. Godts is een jongen met heel veel kwaliteiten, dat is duidelijk.”

“Zijn statistieken spreken voor zichzelf bij een Ajax Amsterdam dat niet eens zo goed draait. Het zijn Tzolis-achtige cijfers qua assists, al is de concurrentie met Doku, Trossard en Moreira wel groot op zijn positie als linkerwinger. Hij heeft veel potentieel.”

Veel lof voor Mika Godts

“Het is een type joker dat je mee wil naar een WK. Hij is zeker geen moeilijke jongen, dus hij kan van belang zijn om mee te nemen. Hij kan een wedstrijd openbreken zoals Doku vroeger deed in zijn rol van toen”, pikte ook Gilles Mbiye-Beya in.



“Zijn doelpunt deed denken aan Ibrahimovic. Het was echt een supermooie beweging, daarvoor ga je naar het voetbal kijken. Het is een beetje magie. Van Dembélé zeiden we ooit ‘Tita Tovenaar’, maar Godts moet daar echt niet veel voor onder doen. Hij steekt erbovenuit bij Ajax." En dat zou wel eens kunnen opleveren. Geldelijk én richting WK.