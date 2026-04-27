Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

Opnieuw een boycot van de Standard-supporters: zij trekken zondag niet naar de Bosuil. De reden? De Antwerpse autoriteiten hebben beslist om het gebruik van trommels en megafoons op de tribunes te verbieden.

Het is niet de eerste keer dit seizoen. De supporters van Standard zullen de verplaatsing van hun ploeg naar Antwerp, deze zondag, boycotten door de regels die worden opgelegd aan bezoekende fans.

"Zoals wel vaker hebben de Antwerpse autoriteiten beslist om het gebruik van trommels en megafoons in de tribune te verbieden. Nochtans werd ons begin dit jaar, tijdens een vergadering met de Belgische Supportersfederatie, meegedeeld dat die vanaf de Play-Offs voortaan door de Antwerpse club zouden worden toegelaten", betreuren verschillende supportersclubs van Matricule 16 in een gezamenlijke mededeling.

Ze hekelen: "Wat eindelijk een eerste gebaar richting de supporters leek te zijn, bleek uiteindelijk slechts een loze belofte." En ze gaan verder: "Deze instrumenten zijn essentieel in de manier waarop wij onze kleuren steunen. Wij vinden dat het onder deze omstandigheden niet langer mogelijk is om dat op een fatsoenlijke manier te doen. Hoewel we al vaak naar Antwerpen zijn afgereisd, is deze koerswijziging de druppel die de emmer doet overlopen."

Waarom zullen de supporters van Standard de Rouches niet vergezellen naar de Bosuil?

Een boycott die past in het rijtje van de vele acties die sinds het begin van het seizoen al werden aangekondigd. Het Collectif Ultras Belge blijft onverminderd strijden voor beter comfort en een betere ontvangst van bezoekende supporters tijdens wedstrijden in de Jupiler Pro League.

In deze Europe Play-Offs trok Standard op de eerste speeldag al zonder supporters naar Leuven, waar het met 1-3 won. En ongeacht het resultaat van zondag zou de boycot van de verplaatsing naar de Bosuil wel eens niet de laatste kunnen zijn van de Rouches-aanhang.





"Om toekomstige, onnodige spanningen te vermijden, roepen we de Antwerpse club op om haar verantwoordelijkheid te nemen en in de toekomst overeenkomstig te handelen. Zo niet, zullen we opnieuw boycotten", besluit het communiqué.