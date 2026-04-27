Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Alonzo Engwanda werd de jongste dagen gelinkt aan Club Brugge, maar de middenvelder zelf lijkt compleet verrast door die berichten. Na de zware nederlaag van FC Utrecht tegen Excelsior Rotterdam reageerde hij met een glimlach op de geruchten.

Toen hij werd geconfronteerd met de vermeende interesse, moest Engwanda zelfs even lachen. “Dan ben ik nu op de hoogte", klonk het. “Ik wist dat helemaal niet. Ik heb eigenlijk niks gehoord. Dit is de eerste keer.”

De vraag werd nog eens herhaald, met een knipoog dat hij misschien iets achterhield. Maar Engwanda bleef bij zijn verhaal. “Nee, echt. Dit is de eerste keer dat ik het hoor", benadrukte hij nogmaals duidelijk.

De 23-jarige Belg kent nochtans een sterk seizoen in Nederland. Hij groeide uit tot een vaste waarde onder coach Ron Jans en is er incontournable.

Zijn prestaties zijn ook niet onopgemerkt gebleven. Engwanda, die in 2024 transfervrij overkwam van RSC Anderlecht, vertegenwoordigt intussen een marktwaarde van maar liefst 7 miljoen euro.



Of die stap richting Club Brugge zal zijn, lijkt heel onwaarschijnlijk. Maar dat er deze zomer andere clubs zullen komen aankloppen in Utrecht voor hem, is zo goed als zeker.