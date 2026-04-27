Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil
KAA Gent maakte tegen Club Brugge geen schijn van kans om te winnen. Volgens analist Marc Degryse moet trainer Rik De Mil een andere manier van voetballen vinden, al houdt dat wel in dat hij offensief meer risico's moet nemen.

Rik De Mil ziet toekomstige kampioen in Club Brugge

KAA Gent verloor zondag de Slag om Vlaanderen van Club Brugge. De West-Vlamingen kwamen al vroeg op voorsprong en domineerden de partij tegen de Buffalo’s, die maar al te vaak achteruit krabbelden.

De overwinning van blauw-zwart was verdiend. Offensief kon KAA Gent maar weinig brengen. In de vijf wedstrijden in de Champions’ Play-offs scoorde KAA Gent maar twee keer, waarvan één keer vanop de stip.

Spelers die niet kunnen bevestigen

“Vooral de drie mensen centraal op het middenveld - Hong, Lopes, De Vlieger - kwamen veel te weinig in de zone van de waarheid. Vergelijk dat eens met Hugo Vetlesen bij Club”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws.

Zeker bij Hong bleef de analist op zijn honger zetten. Zijn vervanging was dan ook terecht. “Zo kom ik weer uit bij Kadri. Na de laatste reguliere competitiewedstrijd op Dender, waarin de ingevallen Kadri de match deed kantelen, vroeg ik mij af hoe Rik De Mil Kadri zou gebruiken in de play-offs. Na vijf speeldagen is Kadri geen stap verder. Hij is nog steeds een supersub.”

Tactische wijziging

De Mil is dus nog altijd niet tevreden over het rendement van Kadri, al kun je dat ook zeggen over Kanga en Skoras. Degryse hoopt vooral dat De Mil in de toekomst een ander tactisch patroon zal uitproberen.

Lees ook... Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

“Ik ben niet de grootste liefhebber van een systeem met drie achterin en wingbacks. In zo'n systeem heeft een elftal snel de neiging om achteruit te lopen. Rik De Mil moet toch een manier vinden om met wat meer offensieve risico's te voetballen”, besluit hij.

Degryse stelt een klassieke 4-3-3 met dubbele flanken voor. Dat zal ervoor zorgen dat Skoras hoger kan spelen en misschien is er dan wel een rol weggelegd voor Kadri, in de rug van één diepe spits voorin.

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

06:00
1
Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

22:30
4
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

10:00
Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

13:15
Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20
1
Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

11:00
Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

10:30
15
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

12:40
1
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
1
De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
2
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie" Reactie

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10
Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

11:50
Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Reactie

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

10:15
1
Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

21:00
Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

10:45
2
Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

09:30
Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

18:00
Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

09:00
3
🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

08:00
15
Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

17:15
Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

08:40
4
Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

08:20
8
Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

07:20
'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

07:40
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

15:26
Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

07:00
Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

06:30
Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

22:40
3
Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" Reactie

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

22:15
8
Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

23:00
Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Reactie

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

21:30
25
Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

21:40
2
Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

22:00
Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

20:53
14

