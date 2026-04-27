Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

KAA Gent maakte tegen Club Brugge geen schijn van kans om te winnen. Volgens analist Marc Degryse moet trainer Rik De Mil een andere manier van voetballen vinden, al houdt dat wel in dat hij offensief meer risico's moet nemen.

Rik De Mil ziet toekomstige kampioen in Club Brugge

KAA Gent verloor zondag de Slag om Vlaanderen van Club Brugge. De West-Vlamingen kwamen al vroeg op voorsprong en domineerden de partij tegen de Buffalo’s, die maar al te vaak achteruit krabbelden.

De overwinning van blauw-zwart was verdiend. Offensief kon KAA Gent maar weinig brengen. In de vijf wedstrijden in de Champions’ Play-offs scoorde KAA Gent maar twee keer, waarvan één keer vanop de stip.

Spelers die niet kunnen bevestigen

“Vooral de drie mensen centraal op het middenveld - Hong, Lopes, De Vlieger - kwamen veel te weinig in de zone van de waarheid. Vergelijk dat eens met Hugo Vetlesen bij Club”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws.

Zeker bij Hong bleef de analist op zijn honger zetten. Zijn vervanging was dan ook terecht. “Zo kom ik weer uit bij Kadri. Na de laatste reguliere competitiewedstrijd op Dender, waarin de ingevallen Kadri de match deed kantelen, vroeg ik mij af hoe Rik De Mil Kadri zou gebruiken in de play-offs. Na vijf speeldagen is Kadri geen stap verder. Hij is nog steeds een supersub.”

Tactische wijziging

De Mil is dus nog altijd niet tevreden over het rendement van Kadri, al kun je dat ook zeggen over Kanga en Skoras. Degryse hoopt vooral dat De Mil in de toekomst een ander tactisch patroon zal uitproberen.



Lees ook... Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"›

“Ik ben niet de grootste liefhebber van een systeem met drie achterin en wingbacks. In zo'n systeem heeft een elftal snel de neiging om achteruit te lopen. Rik De Mil moet toch een manier vinden om met wat meer offensieve risico's te voetballen”, besluit hij.

Degryse stelt een klassieke 4-3-3 met dubbele flanken voor. Dat zal ervoor zorgen dat Skoras hoger kan spelen en misschien is er dan wel een rol weggelegd voor Kadri, in de rug van één diepe spits voorin.