Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Gent verloor zaterdag de derby tegen Club Brugge. De mannen van Rik De Mil konden voor de derde wedstrijd op rij niet scoren...

KAA Gent ging zaterdag thuis de boot in tegen Club Brugge. Via doelpunten van Vetlesen en Tzolis werd het 0-2 in de Planet Group Arena. Gent kon zo voor de derde keer op rij geen doelpunt maken.

Twee doelpunten in vijf wedstrijden

In de Champions Play-offs konden de Buffalo's nog maar twee doelpunten maken. Max Daen scoorde op de openingspeeldag tegen KV Mechelen. De speeldag die volgde zorgde Kanga voor het enige Gentse doelpunt tegen Anderlecht.

"We speelden tegen de twee beste ploegen van België (Club Brugge en Union red.)", sprak Rik De Mil bij HLN. "We laten absoluut goede dingen zien, maar we moeten nog een stap verder zetten en meer kwaliteit brengen om van daaruit open kansen te creëren."

"Ik zie geen jongens die twijfelen"

“Ik zie geen jongens die twijfelen. Tegen Union en Club Brugge bots je gewoon op twee ploegen van een enorme kwaliteit. In de play-offs drijven zij hun niveau nog op", vulde De Mil aan.

“Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken om de ploeg te versterken, zodat we op termijn opnieuw een AA Gent kunnen neerzetten dat kan wedijveren met de Belgische top in het creëren van kansen en het winnen van matchen. Nu proberen we daar het maximale uit te halen, maar we hebben nog veel werk.”