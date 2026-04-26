Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"
Gent verloor zaterdag de derby tegen Club Brugge. De mannen van Rik De Mil konden voor de derde wedstrijd op rij niet scoren...

KAA Gent ging zaterdag thuis de boot in tegen Club Brugge. Via doelpunten van Vetlesen en Tzolis werd het 0-2 in de Planet Group Arena. Gent kon zo voor de derde keer op rij geen doelpunt maken.

Twee doelpunten in vijf wedstrijden

In de Champions Play-offs konden de Buffalo's nog maar twee doelpunten maken. Max Daen scoorde op de openingspeeldag tegen KV Mechelen. De speeldag die volgde zorgde Kanga voor het enige Gentse doelpunt tegen Anderlecht.

"We speelden tegen de twee beste ploegen van België (Club Brugge en Union red.)", sprak Rik De Mil bij HLN. "We laten absoluut goede dingen zien, maar we moeten nog een stap verder zetten en meer kwaliteit brengen om van daaruit open kansen te creëren."

"Ik zie geen jongens die twijfelen"

“Ik zie geen jongens die twijfelen. Tegen Union en Club Brugge bots je gewoon op twee ploegen van een enorme kwaliteit. In de play-offs drijven zij hun niveau nog op", vulde De Mil aan.

“Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken om de ploeg te versterken, zodat we op termijn opnieuw een AA Gent kunnen neerzetten dat kan wedijveren met de Belgische top in het creëren van kansen en het winnen van matchen. Nu proberen we daar het maximale uit te halen, maar we hebben nog veel werk.”

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20
Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

