"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

Kunnen we spreken van een echte doorbraak voor Jérémy Doku? De Rode Duivel was beslissend bij beide doelpunten van Manchester City tegen Southampton in de FA Cup.

Jérémy Doku stond niet aan de aftrap in de halve finale van de FA Cup tegen Southampton, maar de Rode Duivel zette de wedstrijd volledig naar zijn hand. Manchester City had het moeilijk vóór zijn invalbeurt.

Meteen in zijn eerste minuten zette de Belg zijn flank in lichterlaaie. Eerst scoorde hij de gelijkmaker, daarna kroop de winger in de rol van aangever en legde hij de winnende treffer panklaar voor zijn ploegmaats.

Hij krijgt vaak kritiek op zijn gebrek aan statistieken, maar op het veld gaf hij lik op stuk door bij elk doelpunt betrokken te zijn. Met een score van 10/10 op Sofascore was zijn prestatie zo goed als perfect.

Legende Rooney bewierookt Doku

Zelfs rivaliserende legendes konden niet anders dan buigen voor zijn talent, zoals Wayne Rooney bij de BBC. "Wanneer Jérémy Doku zo speelt, is hij onmogelijk te stoppen! Hij is heel moeilijk om tegen te spelen. Hij is een ander type speler dan wat we doorgaans bij Pep zien. Zodra hij de bal krijgt, gaat hij meteen op zijn verdediger af. Hij maakt tegenstanders gek."

Manchester City kan dit seizoen de nationale treble pakken. De mannen van Pep Guardiola wonnen al de League Cup tegen Arsenal, strijden met de Gunners om de titel in de Premier League en spelen straks ook de finale van de FA Cup.