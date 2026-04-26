Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

Na de 1-4-nederlaag tegen STVV scandeerde het KVM-publiek dat het voetbal wil zien en daarnaast ook 'bloed, zweet en tranen'. Taferelen die je eerder verwacht bij een laaggerangschikte ploeg dan bij een team uit Play-off 1, ook al valt de puntenoogst daar fel tegen.

Na afloop van de wedstrijd was het polsen bij coach en spelers wat ze vonden van de reactie van het publiek. "Hoewel het makkelijk gezegd is, is het terecht. Het is niet zo dat de jongens niet willen. Dit is een reactie van het publiek die kan, mag en moet. Die mensen hadden er ook meer van verwacht. We hadden ook iets meer moeten hebben, maar na een 6-1 en 1-4 sta je niet op tafel te dansen", aldus Fred Vanderbiest.

Misschien leggen de fans de lat te hoog na de kwalificatie voor Play-off 1? "Ik denk dat wij als team ook het hele seizoen laten zien waarom we zo hoog staan. Ik denk niet dat de lat te hoog ligt. Natuurlijk is het even lastig om thuis 1-4 te verliezen en ook in Brugge hadden we het lastig met een zware nederlaag", is Bouke Boersma zich bewust van de recente cijfers.

KV Mechelen trekt verdienstelijke eerste helft niet door

De Nederlandse spits klampt zich vast aan de positieve dingen die er ook in die twee laatste matchen toch wel waren. "In de eerste helft zie je dat we mee kunnen doen, maar we moeten ervoor zorgen dat we het vasthouden in de tweede helft." Trainer Vanderbiest moet ook bekennen dat de hoofden naar beneden gaan na te makkelijke tegendoelpunten op cruciale momenten. "Dit is niet oké", zegt hij over die tegentreffers.

Ook Mathis Servais werd gevraagd of hij de oproep tot aantrekkelijker voetbal begrijpt. "Ja en neen. We zijn voor het eerst in de geschiedenis van de club in Play-off 1 geraakt. Enkele seizoenen geleden bracht Mechelen mooier voetbal dan nu. Willen ze liever mooi voetbal brengen in Play-off 2 of willen ze liever Play-off 1 spelen met het voetbal dat we dit seizoen gebracht hebben?"

Vijfde plek nog binnen bereik voor KVM

Lees ook... Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"›

Als het aan Servais ligt, is de keuze makkelijk gemaakt. "Dat moeten de fans zelf uitmaken, maar ik zit liever met dit voetbal in Play-off 1." Er lijkt even noodzaak te zijn Achter de Kazerne om de koppen even bij mekaar te steken. Spelers en fans zullen elkaar sowieso nodig hebben. De vijfde plek ligt tenslotte nog binnen bereik.