Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

De competities lopen op hun einde. Ondertussen zijn alle ploegen druk in de weer om een team voor volgend seizoen samen te stellen. En mogelijkheden, die zijn er genoeg, ook binnen de Jupiler Pro League.

Nacho Ferri weg bij Westerlo?

Eén van de namen die geregeld genoemd wordt als het om een transfer gaat is die van Nacho Ferri van Westerlo. Hij heeft laten zien dat hij klaar is voor een volgende stap. Dan denk je automatisch aan het buitenland.

Toch waarschuwt Patrick Goots hem om een goede keuze te maken. En die mag volgens de analist zeker in de Belgische competitie liggen. Dan kijk je meteen richting de ploegen die nu in de Champions’ Play-offs spelen.

Potentieel voor Club Brugge

“In België kan elke ploeg zo’n type gebruiken, maar hij moet ook rekening houden met de speelstijl van de ploeg”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Bij Anderlecht houden de fans bijvoorbeeld meer van elegante spitsen als Dolberg. Club Brugge? Als hij zich zo blijft ontwikkelen, waarom zou hij daar dan niet passen?”

Al is er natuurlijk ook het prijskaartje dat Westerlo op hem zal plakken. Volgens Transfermarkt is Ferri op dit moment 4 miljoen euro waard, maar de verwachting is dat dit zal oplopen tot 6 miljoen tegen de zomertransferperiode.

Transfersom van om en bij de 10 miljoen euro

CIES Football Observatory spreekt van 11 tot 13 miljoen euro voor de Spanjaard. Bij Westerlo hebben ze ook hun idee van hoe ze de prijs de komende weken en maanden nog wat omhoog kunnen brengen en wat ze willen vragen.



“Nacho moet niet weg”, zegt technisch directeur Francesco Carratta. “Maar als er een interessant bod komt, zullen we hem niet tegenhouden. Hoeveel? Hopelijk kan hij zich in dezelfde grootorde plaatsen als Frigan, Stassin en Foster.”

Dat drietal bracht elk afzonderlijk tien à elf miljoen euro op voor Westerlo. Met de bonussen die in de overeenkomsten zijn opgenomen, komt daar mogelijk nog een twee tot vier miljoen euro bij. Benieuwd of Club Brugge interesse heeft en zo’n bedrag op tafel wil leggen.