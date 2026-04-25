Aernout Van Lindt
| Reageer
Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zien we Jesse Bisiwu volgend seizoen in de A-kern van Club Brugge zijn kansen krijgen? Of vertrekt hij deze zomer naar het buitenland. Het lijkt alle kanten uit te kunnen, al zou hij zelf niet meteen nee zeggen tegen Barcelona.

FC Barcelona volgt de prestaties van Jesse Bisiwu al langer. Tijdens de wintermercato vroegen de Catalanen al om een formeel onderhoud met Club Brugge, maar Dévy Rigaux wimpelde dat verzoek toen nog af.

Ondertussen zijn ze wél on speaking terms - zo ging Barcelona naar Zwitserland voor de Final Four van de Youth League om er (onder andere) te spreken over Bisiwu met Club Brugge. Vruchtbare gesprekken of niet? 

Dat is nog de vraag. Maar Bisiwu zelf zou volgens Sky Sports wel oren hebben naar een mogelijke overstap. Zijn contract in Brugge loopt nog tot juni 2027 en tot dusver is er nog geen contractverlenging gekomen.

Vergelijkingen met Jérémy Doku of een jonge Khalilou Fadiga worden al eens gemaakt, maar Bisiwu lijkt aan het begin van een heel mooie carrière te staan - zoveel is nu al duidelijk, al moet hij natuurlijk nog stappen maken in de ontwikkeling.

Welke scout je het ook vraagt ergens ter wereld, overal krijgt hij veel plusjes op zijn rapport. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de jaargang 2008 en dat is zeker met recht en reden, want ook zijn rendement is omhoog gegaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona

Meer nieuws

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

15:00
Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

13:30
2
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

14:15
Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

11:20
4
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

14:00
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

12:40
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Analyse

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

13:00
Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

12:20
"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

11:40
6
Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

12:00
1
Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

11:10
De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

11:00
Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

10:30
Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

09:30
2
Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

10:00
KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

08:40
1
Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

06:30
Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

09:00
1
Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

08:20
Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

08:00
7
Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

07:00
1
Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

07:40
Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

07:20
Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure Analyse

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

19:40
Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

21:00
Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

22:42
3
"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

22:30
1
Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

22:00
3
Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

21:40
7
Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

21:20
6
📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

20:30
Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

20:00
3
Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

19:00
1
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

18:40
📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

19:20
4
Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

18:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 32
Alaves Alaves 0-1 Real Mallorca Real Mallorca
Villarreal Villarreal 18:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Getafe Getafe 18:00 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 18:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Real Betis Real Betis 18:00 Real Madrid Real Madrid
Valencia CF Valencia CF 18:30 Girona FC Girona FC
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 26/04 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 26/04 Elche CF Elche CF
Osasuna Osasuna 26/04 Sevilla Sevilla
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 27/04 Levante Levante

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe" Karnaval Karnaval over Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen" André Coenen André Coenen over 📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen Andreas2962 Andreas2962 over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto JaKu JaKu over Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto Real09 Real09 over Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf storfstievel storfstievel over Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved