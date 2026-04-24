"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München neemt het in de halve finales van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain. In Frankrijk wil men die topaffiche uiteraard zo goed mogelijk voorbeschouwen en dus trok men naar Beieren om Vincent Kompany daarover te interviewen.

Belgische journalisten (en buitenlandse in het algemeen) zijn het intussen gewend: de Franse pers trekt geregeld naar het buitenland en woont persconferenties bij van toekomstige tegenstanders van Franse clubs, om er een vraagje te stellen over "hun" ploeg, of over Franse spelers bij die club.

Vincent Kompany, die dit als speler ongetwijfeld al vaker meemaakte, kreeg er nu als trainer mee te maken. Bayern München trekt zaterdag in de Bundesliga naar Mainz, terwijl dinsdag de halve finale van de Champions League tegen PSG op het programma staat. Een Franse journalist vroeg hem tijdens de persconferentie al naar die topper.

"Jullie zijn kampioen, geplaatst voor de bekerfinale, in Frankrijk hebben we het gevoel dat het grote Bayern terug is", opende de Franse journalist. "In dat kader: in welke mate moet PSG bang zijn van Bayern, en hoe wil je Michael Olise (nvdr: Frans international) in die wedstrijden gebruiken?"

Die vraag werd trouwens gesteld in vlekkeloos Duits, terwijl Kompany zich wellicht niet eens zou hebben gestoord aan antwoorden in het Frans. Maar dat veranderde niets aan zijn reactie: onze landgenoot weigerde alsnog om op de vraag van de journalist te antwoorden.

"Kom je uit Frankrijk? Vanwaar? Parijs? Ik vind het oprecht jammer voor jou dat je van zo ver bent gekomen om die vraag te stellen, want we gaan het hier niet over PSG hebben", glimlachte Kompany, duidelijk wat gegeneerd. "Sorry, we kunnen het over iets anders hebben. Je mag nog een tweede vraag stellen."

Natuurlijk moet Vincent Kompany maandag nog een persconferentie geven, daags voor de match tegen PSG. Tijdens dat persmoment zal hij wél alle vragen van de Franse journalisten beantwoorden... en dat zal dan ook nog eens in Parijs zijn. Kortom: een verplaatsing die inderdaad weinig nut had.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg 1. FSV Mainz 05 - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
1. FSV Mainz 05

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 31
RB Leipzig RB Leipzig 3-1 Union Berlin Union Berlin
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 25/04 Bayern München Bayern München
FC Augsburg FC Augsburg 25/04 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25/04 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Köln 1. FC Köln 25/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 25/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Hamburger SV Hamburger SV 25/04 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/04 Werder Bremen Werder Bremen
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 26/04 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie TCJ TCJ over Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender) Snoek Snoek over Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes' Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Venom#13 Venom#13 over Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!" Ratko Svilar Ratko Svilar over "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - FCV Dender EH: 2-1 Goro Goro over Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt Dirk1897 Dirk1897 over Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out Venom#13 Venom#13 over Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved