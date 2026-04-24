"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Bayern München neemt het in de halve finales van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain. In Frankrijk wil men die topaffiche uiteraard zo goed mogelijk voorbeschouwen en dus trok men naar Beieren om Vincent Kompany daarover te interviewen.

Belgische journalisten (en buitenlandse in het algemeen) zijn het intussen gewend: de Franse pers trekt geregeld naar het buitenland en woont persconferenties bij van toekomstige tegenstanders van Franse clubs, om er een vraagje te stellen over "hun" ploeg, of over Franse spelers bij die club.

Vincent Kompany, die dit als speler ongetwijfeld al vaker meemaakte, kreeg er nu als trainer mee te maken. Bayern München trekt zaterdag in de Bundesliga naar Mainz, terwijl dinsdag de halve finale van de Champions League tegen PSG op het programma staat. Een Franse journalist vroeg hem tijdens de persconferentie al naar die topper.

Kompany wil niet over PSG praten

"Jullie zijn kampioen, geplaatst voor de bekerfinale, in Frankrijk hebben we het gevoel dat het grote Bayern terug is", opende de Franse journalist. "In dat kader: in welke mate moet PSG bang zijn van Bayern, en hoe wil je Michael Olise (nvdr: Frans international) in die wedstrijden gebruiken?"

🚨 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧, 𝗞𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗬🎙️: " 𝗧𝗨 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ? 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗩𝗘𝗨𝗫 𝗣𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡𝗧. 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗠𝗠𝗔𝗚𝗘 "#Psg #Bayern #Championsleague pic.twitter.com/9OIsM04EvK — Adn Psg (@Adnparisien) April 24, 2026

Die vraag werd trouwens gesteld in vlekkeloos Duits, terwijl Kompany zich wellicht niet eens zou hebben gestoord aan antwoorden in het Frans. Maar dat veranderde niets aan zijn reactie: onze landgenoot weigerde alsnog om op de vraag van de journalist te antwoorden.





"Kom je uit Frankrijk? Vanwaar? Parijs? Ik vind het oprecht jammer voor jou dat je van zo ver bent gekomen om die vraag te stellen, want we gaan het hier niet over PSG hebben", glimlachte Kompany, duidelijk wat gegeneerd. "Sorry, we kunnen het over iets anders hebben. Je mag nog een tweede vraag stellen."

Natuurlijk moet Vincent Kompany maandag nog een persconferentie geven, daags voor de match tegen PSG. Tijdens dat persmoment zal hij wél alle vragen van de Franse journalisten beantwoorden... en dat zal dan ook nog eens in Parijs zijn. Kortom: een verplaatsing die inderdaad weinig nut had.