'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
En plots zou het wel eens snel kunnen gaan. De voetbalwereld ligt plots aan de voeten van ene Zadok Yohanna. Ook Club Brugge toonde al interesse, maar waar gaat hij uiteindelijk naartoe gaan?

De 18-jarige Nigeriaanse winger Zadok Yohanna, die momenteel uitkomt voor het Zweedse AIK Fotboll, is de 'talk of the town' deze week. Heel wat topclubs uit Europa zouden namelijk hun interesse in hem kenbaar maken of willen maken.

Zoals we eerder al aangaven: tijdens de wedstrijd van AIK tegen Kalmar FF zaten volgens de Zweedse club maar liefst 32 scouts op de tribune om Zadok Yohanna te volgen. Naast Club Brugge worden daarbij ook Ajax en Chelsea onder meer genoemd.

De jongeling ligt nog tot eind 2029 onder contract bij AIK, maar zou ondertussen wel al openstaan voor een stapje hogerop. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is amper 500.000 euro, maar dat is al vijf keer zoveel als vorige maand.

Miljoenendeal richting Club Brugge voor Zadok Yohanna?

En volgens diverse bronnen zou er snel nog een veelvoud aan mogen/moeten toegevoegd worden. In Zweden wordt ondertussen al gesproken van mogelijk ettelijke miljoenen om hem los te weken bij het Zweedse AIK.


De jongeling maakt indruk met zijn acties én hij is ook doeltreffend. In zijn eerste jaar maakte hij vier goals en gaf hij drie assists, dit seizoen is hij na vier speeldagen ook alweer in drie goals betrokken geweest met één goal en twee assists.

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

