Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Lommel is bijzonder goed begonnen in de Promotion Play-offs. De ploeg van Jason van Duiven won met maar liefst 3-0 van Club Luik, die vooraf toch wel getipt werd als de ploeg om deze nacompetitie te winnen.

Wat een avond werd het voor Lommel SK. In de heenwedstrijd van de halve finale van de Promotion Play-offs pakten ze uit met een 3-0-overwinning tegen seizoensrevelatie en outsider voor de promotie Club Luik.

“Als je drie doelpunten maakt en je pakt een clean sheet, dan ga je lekker de play-offs in én met vertrouwen naar de terugwedstrijd maandag in Rocourt”, aldus doelpuntenmaker Jason van Duiven aan Het Belang van Limburg.

Van Duiven was bijzonder blij met zijn doelpunt. “Als aanvaller maakt het doelpunt mij natuurlijk trots, maar ik ben ook blij dat we weer een keer de nul houden”, reageerde hij echter verrassend na de overwinning.

De ploeg heeft volgens hem meer dan voldoende kwaliteiten om te scoren, maar defensief ligt het soms wat moeilijker. De 3-0 zorgt alvast voor vertrouwen, maar de buit is bijlange nog niet binnen, zo beseft hij maar al te goed.


“Of we nu al met één been in de finale staan? Ik wil nog niet te ver vooruitblikken, want je ziet dat wij ook snel twee keer in de eerste helft gescoord hebben. De focus moet aanvallend voetbal blijven en niet achteruit leunen, want FC Luik is een goede ploeg”, besluit hij.

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 3-0 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA

