"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

STVV pakte donderdagavond een knappe overwinning tegen RSC Anderlecht. Robert-Jan Vanwesemael was nochtans niet echt zeker van zijn stuk tijdens de wedstrijd.

Derde plek blijft van STVV

Het bleef lange tijd 0-0 in het duel tussen STVV en Anderlecht, maar uiteindelijk konden de Kanaries de zege toch over de streep trekken. En dat levert ook al een mooie voorsprong op voor de derde plek in de Champions’ Play-offs.

“De gedachte dat het weer niets zou worden spookte toch even door mijn hoofd. Maar nu belonen we onszelf, we zien waar we uitkomen. Het is een mooie stap naar de derde plaats”, vertelt Robert-Jan Vanwesemael na afloop van de partij aan Sporza.

Een opvallende rol was er weggelegd voor Keisuke Goto. De huurling van RSC Anderlecht maakte het tweede doelpunt van de avond. Zo was de wedstrijd helemaal doodgemaakt, net op het moment dat Anderlecht nog een slotoffensief probeerde op te bouwen.

Commotie rond viering van Goto

Achteraf was er veel commotie, omdat de Japanner de overwinning van STVV na het laatste fluitsignaal stevig vierde. Tot ongenoegen van enkele spelers en stafleden van paars-wit. Wouter Vrancken nam het op voor zijn poulain en ook Vanwesemael deed dat.

“Ik denk dat Goto heel hongerig was om te scoren tegen zijn moederclub. Ik ben fier op hem dat het hem ook is gelukt. Hij was ook heel blij na affluiten, ik denk dat ze bij Anderlecht een beetje spijt hebben dat ze hem hebben laten gaan naar ons”, besluit hij.