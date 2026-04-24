Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"
Jan Vertonghen is op dit moment bezig aan een stage bij de Belgische voetbalbond. In een reactie is hij bijzonder streng voor voetballers die na hun carrière denken zomaar een mooie functie te krijgen.

Niet zomaar sportief directeur worden

Met Ajax, Tottenham, Benfica en Anderlecht speelde Jan Vertonghen bij enkele grote clubs. Het is dan ook zeer aannemelijk dat die na de actieve carrière van Vertonghen met hem contact namen voor een bepaalde functie bij de club.

“Natuurlijk ben ik nog weleens op Anderlecht en dan zijn er wat natuurlijke gesprekken over wat ik zou kunnen doen. Maar het is niet zo dat we samengezeten hebben om sportief directeur te worden, hé”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vertonghen is van oordeel dat voetballers zich een pak bescheidener mogen opstellen in die materie. “Veel spelers denken dat ze zomaar ergens sportief directeur kunnen worden omdat ze het wereldje kennen. Ik zou toch zeggen: investeer in jezelf.”

Er zijn heel wat opleidingen die bij de FIFA en UEFA te volgen zijn. Vertonghen weet zelf maar al te goed dat het niet eenvoudig is om opnieuw op de schoolbanken te zitten, maar toch is hij overtuigd dat veel voetballers het moeten overwegen.

Zo neemt Simon Mignolet in september een job op bij de sportieve cel van de voetbalbond. “Dat juich ik toe: topspelers die hun inbreng zullen hebben. Mignolet is één van de intelligentste spelers die ik ben tegengekomen in mijn carrière.”

De twee hebben op dit moment al de nodige contacten met elkaar. Vertonghen zal voor Mignolet start zeker nog een koffie met hem gaan drinken. “Zo kan ik mijn ervaring die ik hier opdeed met hem delen. Hij zal sneller in het diepe worden gegooid”, besluit Vertonghen.

