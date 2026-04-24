'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

Mika Godts maakte in januari 2024 de overstap naar Ajax. Deze zomer zou er wel eens een nieuwe transfer kunnen komen, al is Godts zelf zeker geen vragende partij.

Chelsea meldt zich voor Mika Godts

FC Barcelona en Arsenal toonden eerder al interesse in Mika Godts. Onze landgenoot, opgeleid bij KRC Genk, wordt momenteel door Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro, al doen er in Nederland ook gekke verhalen rond over de vraagprijs.

Afgelopen winter informeerden ook AS Roma, Napoli en Stuttgart bij Ajax voor de voorwaarden rond een mogelijke transfer van Godts, maar uiteindelijk kwam er niks concreets uit de bus. En dat blijft voorlopig ook zo.

Er zijn geen concrete gesprekken gepland met ploegen, maar volgens verschillende Engelse bronnen zou Chelsea wel mee willen azen op Godts, als het deze zomer tot een transfer kan komen. Dat zal afhangen van Ajax.

Transfer voor Godts als Ajax geen Champions League speelt

Een transfer zou zeker niet uitgesloten zijn als Ajax er niet in slaagt om een plekje in de Champions League van volgend seizoen te veroveren, zo klinkt het. Het wordt dus nog eventjes afwachten vooraleer er schot in de zaak komt.



Onze landgenoot ligt momenteel nog tot 2029 onder contract in Amsterdam. Dat lange contract, zijn potentieel en de interesse van heel wat topclubs moeten de prijs omhoog drijven, maar of dat 70 miljoen euro zoals men in Nederland oppert wordt valt nog serieus af te wachten.