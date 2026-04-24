Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 6 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het verhaal van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht lijkt helemaal geschreven. Onze landgenoot zou volgend seizoen een nieuw hoofdstuk in zijn carrière beginnen bij zijn ex-club RC Lens.

Wil Anderlecht Hazard wel nog?

Thorgan Hazard kan dit seizoen bij RSC Anderlecht heel mooie cijfers op tafel leggen. Zijn contract loopt echter op het einde van dit seizoen af. Er kwam een nieuw voorstel, maar dat was duidelijk wat magertjes.

Paars-wit deed hem een voorstel van één seizoen, met een optie voor een extra jaar, maar Hazard zelf wil graag meteen een contract voor twee seizoenen. Zonder een optie die gelicht wordt bij prestatiedoelstellingen.

Ondertussen is Hazard aan het onderhandelen met andere clubs en lijkt een doorbraak nabij. Volgens Het Laatste Nieuws zou de ex-Rode Duivel aan de slag gaan bij RC Lens, zijn ex-club. En zij bieden wel een contract van twee jaar.

Champions League voor Hazard

Bovendien heeft de club nu al zekerheid over de Champions League volgend seizoen, iets wat Hazard zeker weet te appreciëren. Hij speelde van 2007 tot 2012 bij de club, toen nog in de Franse tweede klasse.

Toch zou hij volgens de krant moeten inleveren op de 1,8 miljoen euro die hij nu bij RSC Anderlecht verdient, maar omdat hij dicht bij huis kan voetballen wil onze landgenoot die opoffering zeker doen, zo klinkt het.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Thorgan Hazard

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 31
Stade Brestois Stade Brestois 20:45 RC Lens RC Lens
Lyon Lyon 25/04 Auxerre Auxerre
Angers Angers 25/04 PSG PSG
Toulouse Toulouse 25/04 Monaco Monaco
Lorient Lorient 26/04 Strasbourg Strasbourg
Paris FC Paris FC 26/04 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 26/04 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 26/04 Metz Metz
Marseille Marseille 26/04 Nice Nice

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..." jawaddedadde jawaddedadde over 🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering TatstOn TatstOn over Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden' mantoch mantoch over Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B LD 007 LD 007 over 📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging sven123 sven123 over STVV - Anderlecht: 2-0 wilmabar123 wilmabar123 over 'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd' André Coenen André Coenen over Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding Dirk1897 Dirk1897 over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel ontleder ontleder ontleder ontleder over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved