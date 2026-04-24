Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Het verhaal van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht lijkt helemaal geschreven. Onze landgenoot zou volgend seizoen een nieuw hoofdstuk in zijn carrière beginnen bij zijn ex-club RC Lens.

Wil Anderlecht Hazard wel nog?

Thorgan Hazard kan dit seizoen bij RSC Anderlecht heel mooie cijfers op tafel leggen. Zijn contract loopt echter op het einde van dit seizoen af. Er kwam een nieuw voorstel, maar dat was duidelijk wat magertjes.

Paars-wit deed hem een voorstel van één seizoen, met een optie voor een extra jaar, maar Hazard zelf wil graag meteen een contract voor twee seizoenen. Zonder een optie die gelicht wordt bij prestatiedoelstellingen.

Ondertussen is Hazard aan het onderhandelen met andere clubs en lijkt een doorbraak nabij. Volgens Het Laatste Nieuws zou de ex-Rode Duivel aan de slag gaan bij RC Lens, zijn ex-club. En zij bieden wel een contract van twee jaar.

Champions League voor Hazard

Bovendien heeft de club nu al zekerheid over de Champions League volgend seizoen, iets wat Hazard zeker weet te appreciëren. Hij speelde van 2007 tot 2012 bij de club, toen nog in de Franse tweede klasse.

Lees ook... 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto›

Toch zou hij volgens de krant moeten inleveren op de 1,8 miljoen euro die hij nu bij RSC Anderlecht verdient, maar omdat hij dicht bij huis kan voetballen wil onze landgenoot die opoffering zeker doen, zo klinkt het.