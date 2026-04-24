📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De voormalige international Abdoulaye Traoré is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De Ivoriaanse ex-spits moet drie jaar naar de cel wegens verkrachting.

Bij de gerechtelijke autoriteiten in zijn thuisland is te horen dat Abdoulaye Traoré (59) in maart van 2021 een jonge vrouw tot seksuele contacten zou hebben gedwongen.

De voormalige aanvaller werd door de rechtbank in zijn thuisland veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een schadevergoeding van 23.000 euro.

Ben Adi, zoals zijn bijnaam was, wordt ook tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. De Ivoriaanse liga voor vrouwenrechten is blij met de veroordeling.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen de straffeloosheid van seksueel geweld”, laten ze na afloop van het proces heel erg duidelijk weten.

Traoré kwam 90 keer in actie voor Ivoorkust en scoorde 49 keer. Hij pakte in 1992 met zijn thuisland de Afrika Cup. In Europa voetbalde hij onder andere voor Braga en Metz.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..." jawaddedadde jawaddedadde over 🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering TatstOn TatstOn over Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden' mantoch mantoch over Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B LD 007 LD 007 over 📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging sven123 sven123 over STVV - Anderlecht: 2-0 wilmabar123 wilmabar123 over 'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd' André Coenen André Coenen over Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding Dirk1897 Dirk1897 over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel ontleder ontleder ontleder ontleder over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved