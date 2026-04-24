📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

De voormalige international Abdoulaye Traoré is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De Ivoriaanse ex-spits moet drie jaar naar de cel wegens verkrachting.

Veroordeeld voor verkrachting

Bij de gerechtelijke autoriteiten in zijn thuisland is te horen dat Abdoulaye Traoré (59) in maart van 2021 een jonge vrouw tot seksuele contacten zou hebben gedwongen.

De voormalige aanvaller werd door de rechtbank in zijn thuisland veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een schadevergoeding van 23.000 euro.

Ben Adi, zoals zijn bijnaam was, wordt ook tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. De Ivoriaanse liga voor vrouwenrechten is blij met de veroordeling.

Belangrijk signaal

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen de straffeloosheid van seksueel geweld”, laten ze na afloop van het proces heel erg duidelijk weten.

Traoré kwam 90 keer in actie voor Ivoorkust en scoorde 49 keer. Hij pakte in 1992 met zijn thuisland de Afrika Cup. In Europa voetbalde hij onder andere voor Braga en Metz.



