Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Volgens het Mediadecreet moet de finale van de Croky Cup op televisie te zien zijn. Maar dat zal dit jaar niet het geval zijn, liet DAZN weten. DPG Media wil de nodige stappen ondernemen.

Bekerfinale niet op televisie te zien

De bekerfinale tussen RSC Anderlecht en Union SG zou normaal gratis op televisie te zien moeten zijn. DAZN liet echter weten dat er geen akkoord is en dat de wedstrijd enkel gratis via de app van de rechtenhouder te bekijken zal zijn.

Nochtans had DPG Media voor VTM wel degelijk een bod gedaan om de wedstrijd te mogen uitzenden, maar DAZN liet weten dat de gekregen aanbiedingen niet marktconform was.

“De finale van de Croky Cup staat op de lijst van evenementen met groot maatschappelijk belang”, klinkt het bij DPG Media, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Volgens het Mediadecreet moet zo’n evenement gratis via een televisieomroep beschikbaar zijn voor een breed publiek.”

DPG Media overweegt verdere stappen

“DPG Media heeft daarom naar eigen zeggen een correct en marktconform bod gedaan. “Dat DAZN dit bod afwijst en vervolgens eenzijdig aankondigt de wedstrijd uitsluitend via een eigen app aan te bieden, is volgens ons in overtreding met het Mediadecreet.”

DPG Media wil het dan ook niet daarbij laten. “De kijker is daarvan de grootste dupe. We bekijken dan ook welke verdere stappen we kunnen ondernemen.” Eenzelfde geluid bij VRT dat voor Sporza een bod deed, maar eveneens achter het net viste.





Volgens berichtgeving in La Dernière Heure wou DAZN voor de uitzendrechten een bedrag van 150.000 euro opstrijken. Insiders in medialand oordelen dat de rechten voor deze wedstrijd slechts de helft waard zijn.