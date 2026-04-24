Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 3 reacties
Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Volgens het Mediadecreet moet de finale van de Croky Cup op televisie te zien zijn. Maar dat zal dit jaar niet het geval zijn, liet DAZN weten. DPG Media wil de nodige stappen ondernemen.

Bekerfinale niet op televisie te zien

De bekerfinale tussen RSC Anderlecht en Union SG zou normaal gratis op televisie te zien moeten zijn. DAZN liet echter weten dat er geen akkoord is en dat de wedstrijd enkel gratis via de app van de rechtenhouder te bekijken zal zijn.

Nochtans had DPG Media voor VTM wel degelijk een bod gedaan om de wedstrijd te mogen uitzenden, maar DAZN liet weten dat de gekregen aanbiedingen niet marktconform was.

“De finale van de Croky Cup staat op de lijst van evenementen met groot maatschappelijk belang”, klinkt het bij DPG Media, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Volgens het Mediadecreet moet zo’n evenement gratis via een televisieomroep beschikbaar zijn voor een breed publiek.”

DPG Media overweegt verdere stappen

“DPG Media heeft daarom naar eigen zeggen een correct en marktconform bod gedaan. “Dat DAZN dit bod afwijst en vervolgens eenzijdig aankondigt de wedstrijd uitsluitend via een eigen app aan te bieden, is volgens ons in overtreding met het Mediadecreet.”

DPG Media wil het dan ook niet daarbij laten. “De kijker is daarvan de grootste dupe. We bekijken dan ook welke verdere stappen we kunnen ondernemen.” Eenzelfde geluid bij VRT dat voor Sporza een bod deed, maar eveneens achter het net viste.

Volgens berichtgeving in La Dernière Heure wou DAZN voor de uitzendrechten een bedrag van 150.000 euro opstrijken. Insiders in medialand oordelen dat de rechten voor deze wedstrijd slechts de helft waard zijn.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Mike59 Mike59 over "Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel What the Frog What the Frog over Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het TatstOn TatstOn over "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden' DKMA DKMA over Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Geert66 Geert66 over Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse' JaKu JaKu over Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken TatstOn TatstOn over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel Erwin Wille Erwin Wille over Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved