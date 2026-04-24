Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge
Waar ligt de nabije toekomst van Brecht Dejaegere? Het zou best wel eens kunnen dat hij ook volgend seizoen nog voor KV Kortrijk speelt.

Brecht Dejaegere wil nog een jaartje verder

KV Kortrijk is bezig aan zijn huiswerk voor volgend seizoen. Zo werd de optie in het contract van Boris Lambert al automatisch gelicht, maar er is nog veel meer werk aan de winkel.

Een belangrijk dossier, zeker ook voor de supporters, is dat van Brecht Dejaegere. Voorlopig is er nog geen akkoord, maar dat zou volgens verschillende kranten wel in de pijpleiding zitten.

Na de laatste wedstrijd van het seizoen was de speler zelf duidelijk dat hij nog niet klaar is om op pensioen te gaan, zo vertelde hij klaar en duidelijk aan Het Nieuwsblad.

“Ik doe er graag nog een jaartje bij. En als ik met de club een akkoord kan vinden, het liefst ook hier. Ik ben geen speler die veel van club verandert”, vertelt hij.

Geen job bij Club Brugge

Nochtans liggen er al andere aanbiedingen op tafel. Zo kan hij geregeld aan de slag gaan als voetbalanalist, maar ook Club Brugge deed hem een voorstel om in The Nest in Roeselare aan de slag gaan.

Dejaegere heeft alvast bedankt en wil heel graag nog een jaar voetballen. “Ik voel dat ik nog niet uitgevoetbald ben en wil mij graag nog eens tonen in 1A”, vlak voor hij op vakantie vertrekt naar Ibiza.

