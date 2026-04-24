Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews
Meer dan 4.000 supporters zullen de titelmatch van Sporting Hasselt bijwonen. En daar horen ook de nodige veiligheidsmaatregelen bij, vooral op het vlak van parkeren en verkeer.

Titelmatch Sporting Hasselt

Sporting Hasselt neemt het in de titelmatch op tegen KFC Dessel Sport. Daarvoor is het stedelijk sportstadion volledig uitverkocht, goed voor meer dan 4.000 supporters.

Daarvoor worden ook de nodige maatregelen getroffen. Vooral de mobiliteitsaanpak is een issue, zo klinkt het. “We roepen de fans op om hun verplaatsing naar de Oude Kuringerbaan goed te plannen”, zegt schepen Kevin Schouterden in Het Belang van Limburg.

Fans worden gevraagd zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Ook openbaar vervoer, trein en bus, zorgen voor een vlotte verbinding. Voor automobilisten zijn drie parkings voorzien: Parking Hast, de Alverbergparking en Parking Quartier Bleu.

Extra actie tegen foutparkeerders

“We leggen er echt de nadruk op dat het belangrijk is dat autobestuurders gebruikmaken van deze parkings om boetes te vermijden”, klinkt het. De omgeving van het stadion moet autovrij blijven voor buren en hulpdiensten.


De politie heeft al ervaring met een uitverkocht stadion bij Sporting Hasselt. Er worden 17 agenten ingezet voor de match. Al is er wel nog een primeur, zo meldt Dorien Baens van politie LRH. Speciaal is wel dat er ook twee motards toezicht houden op het correct parkeren en op de vlotte doorstroming”, besluit zij.

1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt

1e nationale VV

 Speeldag 31
KVK Tienen KVK Tienen 26/04 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 26/04 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 26/04 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 26/04 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 26/04 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/04 OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 26/04 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 26/04 Dessel Sport Dessel Sport

