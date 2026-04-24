Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Meer dan 4.000 supporters zullen de titelmatch van Sporting Hasselt bijwonen. En daar horen ook de nodige veiligheidsmaatregelen bij, vooral op het vlak van parkeren en verkeer.

Sporting Hasselt neemt het in de titelmatch op tegen KFC Dessel Sport. Daarvoor is het stedelijk sportstadion volledig uitverkocht, goed voor meer dan 4.000 supporters.

Daarvoor worden ook de nodige maatregelen getroffen. Vooral de mobiliteitsaanpak is een issue, zo klinkt het. “We roepen de fans op om hun verplaatsing naar de Oude Kuringerbaan goed te plannen”, zegt schepen Kevin Schouterden in Het Belang van Limburg.

Fans worden gevraagd zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Ook openbaar vervoer, trein en bus, zorgen voor een vlotte verbinding. Voor automobilisten zijn drie parkings voorzien: Parking Hast, de Alverbergparking en Parking Quartier Bleu.

Extra actie tegen foutparkeerders

“We leggen er echt de nadruk op dat het belangrijk is dat autobestuurders gebruikmaken van deze parkings om boetes te vermijden”, klinkt het. De omgeving van het stadion moet autovrij blijven voor buren en hulpdiensten.



De politie heeft al ervaring met een uitverkocht stadion bij Sporting Hasselt. Er worden 17 agenten ingezet voor de match. Al is er wel nog een primeur, zo meldt Dorien Baens van politie LRH. Speciaal is wel dat er ook twee motards toezicht houden op het correct parkeren en op de vlotte doorstroming”, besluit zij.