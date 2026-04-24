Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

De strijd om de titel is héél spannend, net als de strijd om de Europese tickets zowel in de Champions' Play-offs als de race om de winst in de Europe Play-offs. Maar er zijn natuurlijk nog wedstrijden en ook daar is wel wat nieuws te rapen.

In de Relegation Play-Offs zijn de dobbelstenen al gevallen. Na de zware nederlaag tegen Cercle Brugge vorig weekend is Dender zeker van de laatste plaats en moet het de barrageduels spelen tegen de winnaar van de eindronde in de Challenger Pro League.

Geen Nyssen voor Zulte Waregem

Dat betekent echter niet dat het seizoen er al opzit voor Zulte Waregem, Cercle en RAAL La Louvière. Voor die drie ploegen staan er nog drie wedstrijden op het programma.

Terwijl Cercle vrijdagavond Dender ontvangt, moet Zulte-trainer Steve Colpaert het zondag in eigen huis tegen RAAL stellen zonder een belangrijke pion, zo meldt Het Nieuwsblad: Benoît Nyssen zal er namelijk niet bij zijn.

Maar wel Erenbjerg tegen RAAL La Louvière

De voormalige rechtsback van RFC Liège kampt met rugklachten en krijgt rust voor deze wedstrijd. Bij Essevee is er wel goed nieuws: Jeppe Erenbjerg keert terug uit blessure. Hij kan zo op zoek naar nog eens een doelpunt of assist.



Sportief staat er niet heel veel meer op het spel, maar de Wolven zullen de partij toch willen winnen om eindelijk hun eerste zege in deze Relegation Play-Offs te pakken. RAAL verloor tot nu toe drie keer op rij, telkens zonder zelf te scoren.