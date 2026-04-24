Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Steeds meer clubs moeten bang afwachten of ze hun proflicentie wel krijgen. Dit seizoen kregen elf van de 34 aanvragers geen groen licht vooraf, waardoor ze zich voor de Licentiecommissie moesten komen verantwoorden. Nu is er meer nieuws van de commissie naar buiten gekomen.

Voor 23 clubs was er vorige maand bij een eerste audit al meteen (onofficieel) goed nieuws. Al de grotere clubs uit 1A waren daarbij, maar ook onder meer Patro Eisden Maasmechelen bijvoorbeeld. Elf clubs hadden nog werk aan de winkel.

Zulte Waregem en Dender komen met de schrik vrij

Daarbij waren ook eersteklassers Zulte Waregem en FCV Dender EH. Zij kregen vrijdagmiddag beiden toch gewoon groen licht. Maar er is niet voor iedereen goed nieuws, want sommige ploegen kregen (nog) geen licentie.

Vooral in de Challenger Pro League heerste er veel onzekerheid. Lommel SK, RFC Luik en KAS Eupen moesten hun dossier verder aanvullen onder meer. Al die clubs waren in maart nog volop in de strijd voor promotie.

Diverse ploegen in de problemen

Deze week was er de halve finale van de Promotion Play-offs tussen Lommel en RFC Luik. Die eerste club heeft nu haar licentie gekregen, maar ze moeten wel een retributie betalen van 10.000 euro volgens de Licentiecommissie.





Ook Sporting Hasselt grijpt naast een licentie voor 1B en kan dus (voorlopig) niet promoveren vanuit de Eerste Amateurklasse. Ook Royale Union Tubize-Braine uit de Eerste Amateurklasse ACFF grijpt naast een licentie voor 1B. Voor RWDM is er zelfs geen licentie meer voor de Eerste Amateurklasse. Dat is ook het geval voor Olympic Charleroi.