Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

Aernout Van Lindt
Union SG is op weg naar de Champions League - minstens de voorrondes als nummer twee, de League Phase als nummer één. STVV deed dan weer een goede zaak richting derde plaats en Europa League. Maar wordt er ook Europees gespeeld op Stayen?

"We verkopen het vel van de beer niet voor ie geschoten is. Natuurlijk hebben we een gezonde ambitie, maar we moeten ons wel eerst nog effectief kwalificeren. Als we die kwalificatie afdwingen, willen we er - samen met de collega's van Stayen - alles aan hebben gedaan om in eigen huis te kunnen spelen", aldus Brand Manager Bert Stas een paar maanden geleden al tegen Het Belang van Limburg.

STVV wil Europees spelen op Stayen

Ondertussen heeft STVV zijn Europese licentie gekregen van de Licentiecommissie. Daarbij staat wel gestipuleerd dat ze kunnen uitwijken naar het King Power @ Den Dreef in Leuven als ze in eigen stadion niet Europees zouden kunnen spelen.

Het stadion is klaar voor de Europese voorrondes als die er zouden komen, dat lijkt nu wél al een zekerheid. Maar voor de League Phase van de Europa League moeten er nog wat zaken veranderen, met name aan de zitjes.

Union SG terug naar het Koning Boudewijnstadion?

"We moeten geen onmogelijke dingen aanpassen”, zegt Bert Stas daarover nu. “Het is niet zo dat ze hebben gezegd dat we binnen twee weken ons kunstgras moeten vervangen door natuurgras.” De bedoeling is in het eigen stadion Europees te spelen als ze een Europees ticket binnenhalen.

En wat met Union SG? De voorbije jaren werd in het Lotto Park gespeeld voor de Europese wedstrijden, maar voorlopig staat voor het seizoen 2026-2027 Het Koning Boudewijnstadion aangevinkt als Europese venue - in het eigen stadion zal ook volgend seizoen niet kunnen worden gespeeld.

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band Reactie

Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

