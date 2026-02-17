Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

STVV staat er goed voor in de Jupiler Pro League. Met 51 punten staan ze knap tweede in de stand én zijn ze nu al zeker dat ze de Champions' Play-offs mogen spelen. En ook in die play-offs mogen ze misschien wel gaan dromen.

De titel voor STVV? Dat wordt misschien moeilijk, aangezien er in die laatste tien wedstrijden in de Champions' Play-offs nog twee keer tegen Club Brugge en Union SG moet worden gespeeld en het niveau mogelijk omhoog gaat.

Afhankelijk van de prestaties van Club Brugge te beginnen tegen Atlético Madrid is er dan ook geen Europees voetbal meer voor de twee absolute kleppers uit onze competitie. Maar STVV mag ons zeker blijven verbazen.

Is Stayen klaar voor Europees voetbal (of kan het klaargemaakt worden)?

Met oog op Europees voetbal ziet het er dan weer wél veel beter uit, nu al. De kloof met Anderlecht is momenteel veertien punten en na halvering van de punten blijven dat er dus voorlopig zeven. KAA Gent en KV Mechelen zouden op acht punten staan bij het begin van de play-offs.

Als Union SG de Beker van België wint én in de top-twee zou eindigen (wat logisch lijkt als STVV dat niet zou doen), dan schuift het derde beste Europese ticket door naar het nummer drie in de competitie en dan moet het al gek lopen om naast Europees voetbal te grijpen.

Vel van de beer nog niet verkopen

Maar kan er op Stayen wel Europees gespeeld worden? Voorlopig staat het King Power @ Den Dreef in Leuven als Europees stadion aangevinkt bij de Licentiecommissie. De zitjes in de Tribune Noord zouden omhoog moeten én de dug-out groter gemaakt.





"We verkopen het vel van de beer niet voor ie geschoten is. Natuurlijk hebben we een gezonde ambitie, maar we moeten ons wel eerst nog effectief kwalificeren. Als we die kwalificatie afdwingen, willen we er - samen met de collega's van Stayen - alles aan hebben gedaan om in eigen huis te kunnen spelen", aldus Brand Manager Bert Stas tegen Het Belang van Limburg.