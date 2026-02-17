Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club Brugge wacht woensdag een stevige test tegen Atlético Madrid. Op Jan Breydel wil blauw-zwart een resultaat neerzetten dat perspectief biedt voor de return in Spanje. Ivan Leko gelooft in zijn ploeg, maar weet wat er nodig is.

Club Brugge staat woensdagavond voor een loodzware opdracht. Blauw-zwart neemt het op tegen Atlético Madrid in de Champions League. Geen makkelijke opdracht voor de Bruggelingen, die hopen een goede uitgangspositie te versieren voor de terugwedstrijd.

"We hebben respect voor Atlético", opende Ivan Leko op zijn persconferentie. "We kennen hun kwaliteiten en hun zwakke plekken, maar zullen gewoon ons voetbal spelen." De Kroaat weet wat hij verwacht van zijn troepen.

Spelers van Club weten wat van hen verwacht wordt

"We moeten lef tonen en met veel persoonlijkheid spelen. Ook defensief moeten we durven en agressief zijn, zodat zij het moeilijk krijgen. Verwacht maar niet te veel aanpassingen langs onze kant." Atlético weet waar het aan toe is. De Spanjaarden gingen afgelopen weekend onverwacht de boot in tegen Rayo Vallecano. Hun resultaten zijn nogal wisselvallig de laatste tijd.

"Inderdaad, van met grote cijfers winnen tegen Barça naar een 3-0-nederlaag. Dat toont dat ze heel goed kunnen zijn, maar ook dat ze een slechte dag kunnen hebben. We weten één ding zeker: ze komen hier voor een resultaat te behalen. Hun motivatie zal groot zijn."

"Voor hen zijn we klein, we hebben niets te verliezen en hebben alles te winnen. Voor hen is het helemaal omgekeerd. Iedereen weet wie de favoriet is. We moeten op ons beste niveau zijn om iets te pakken", weet Leko. De T1 van Club weet met zekerheid dat Diego Simeone en zijn troepen Club niet zullen onderschatten.



Leko gelooft in kansen tegen favoriet

"Geen kans. Ze zullen hier met hun beste ploeg spelen, ze moeten gewoon doorgaan, op basis van alles wat Atlético betekent. Ik geloof dat we kansen hebben, maar ik zal er geen percentage op plakken." Of Atlético beter is dan Barcelona?

"Het is een andere ploeg, ik denk niet dat ze beter zijn. Ze brengen verschillend voetbal. Het is een team dat voor resultaten kan spelen. Ze doen dat al jaren en zijn er meester in geworden. Maar wij zijn ook niet dom. Ik ben enthousiast om mijn team te zien spelen tegen zo’n grote tegenstander", aldus Leko.