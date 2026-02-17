Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wacht woensdag een stevige test tegen Atlético Madrid. Op Jan Breydel wil blauw-zwart een resultaat neerzetten dat perspectief biedt voor de return in Spanje. Ivan Leko gelooft in zijn ploeg, maar weet wat er nodig is.

Club Brugge staat woensdagavond voor een loodzware opdracht. Blauw-zwart neemt het op tegen Atlético Madrid in de Champions League. Geen makkelijke opdracht voor de Bruggelingen, die hopen een goede uitgangspositie te versieren voor de terugwedstrijd.

"We hebben respect voor Atlético", opende Ivan Leko op zijn persconferentie. "We kennen hun kwaliteiten en hun zwakke plekken, maar zullen gewoon ons voetbal spelen." De Kroaat weet wat hij verwacht van zijn troepen.

Spelers van Club weten wat van hen verwacht wordt

"We moeten lef tonen en met veel persoonlijkheid spelen. Ook defensief moeten we durven en agressief zijn, zodat zij het moeilijk krijgen. Verwacht maar niet te veel aanpassingen langs onze kant." Atlético weet waar het aan toe is. De Spanjaarden gingen afgelopen weekend onverwacht de boot in tegen Rayo Vallecano. Hun resultaten zijn nogal wisselvallig de laatste tijd.

"Inderdaad, van met grote cijfers winnen tegen Barça naar een 3-0-nederlaag. Dat toont dat ze heel goed kunnen zijn, maar ook dat ze een slechte dag kunnen hebben. We weten één ding zeker: ze komen hier voor een resultaat te behalen. Hun motivatie zal groot zijn."

"Voor hen zijn we klein, we hebben niets te verliezen en hebben alles te winnen. Voor hen is het helemaal omgekeerd. Iedereen weet wie de favoriet is. We moeten op ons beste niveau zijn om iets te pakken", weet Leko. De T1 van Club weet met zekerheid dat Diego Simeone en zijn troepen Club niet zullen onderschatten.

Lees ook... Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Leko gelooft in kansen tegen favoriet

"Geen kans. Ze zullen hier met hun beste ploeg spelen, ze moeten gewoon doorgaan, op basis van alles wat Atlético betekent. Ik geloof dat we kansen hebben, maar ik zal er geen percentage op plakken." Of Atlético beter is dan Barcelona?

"Het is een andere ploeg, ik denk niet dat ze beter zijn. Ze brengen verschillend voetbal. Het is een team dat voor resultaten kan spelen. Ze doen dat al jaren en zijn er meester in geworden. Maar wij zijn ook niet dom. Ik ben enthousiast om mijn team te zien spelen tegen zo’n grote tegenstander", aldus Leko.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Atlético Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid
Ivan Leko

Meer nieuws

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

15:30
Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

17:40
Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool Analyse

Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

15:15
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
1
Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

18:20
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

18:00
Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

15:45
1
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

17:20
Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

17:00
2
Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
5
Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

17:10
Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

16:00
Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

15:00
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

14:00
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
1
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Analyse

Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

11:40
1
Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

11:20
Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

11:00
7
Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

19:40
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
10
Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
7
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
14
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

09:00
10
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
9
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
6
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 18:45 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 21:00 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 18/02 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 18/02 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 18/02 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Joe Joe over Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Dirk ie Dirk ie over Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn" TCJ TCJ over Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn" Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg Gewoon Kris Gewoon Kris over Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem zimbo zimbo over Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen Geert66 Geert66 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens Boktor Boktor over Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved