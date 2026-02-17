Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Volgens analist Patrick Goots zit Antwerp in een stevige dip en moet het stilaan naar onderen kijken. De Great Old verloor tegen KV Mechelen en Westerlo en greep naast de bekerfinale, waardoor de druk plots weer groot wordt.

“Ín Anderlecht hadden ze die finaleplaats al op zak moeten hebben”, zucht analist Patrick Goots in GvA. De terugval kwam er volgens Goots na de gewonnen bekermatch op Anderlecht. “Op Mechelen zat het aanvallend nog goed, maar werden ze twee keer gepakt op een omschakeling. Het probleem is dat Antwerp sinds de winterstop moeilijk scoort”, analyseerde hij.

In vijf van de acht competitiewedstrijden in 2026 bleef de Great Old zelfs zonder doelpunt. “Janssen en Kerk hebben niet meer de vorm van december. Een Kerk in topvorm maakt er tegen Westerlo altijd 1-1 van. Bovendien zijn er geen andere spelers die opstaan”, aldus Goots.

Patrick Goots vreest dat Antwerp de 40 punten niet haalt

Ook mentaal oogt het broos. Van de dertien wedstrijden waarin Antwerp op achterstand kwam, verloor het er elf. “Dat is een groot probleem en heeft met vertrouwen te maken. In die zin is het weer helemaal terug naar af”, stelde hij.

De kalender oogt bovendien zwaar, met duels tegen Union en STVV, terwijl onderin de druk toeneemt. OH Leuven nadert tot op twee punten. “Stel je voor dat de kloof niet groter wordt. Dan wil je er op de slotspeeldag in Leuven liever niet bij zijn”, waarschuwde hij.



Goots vreest dan ook dat Antwerp de kaap van veertig punten niet haalt. “Als Van Helden en Benítez terugkeren, kan het keren. Maar voorlopig moeten ze vooral achteromkijken, want de concurrentie komt heel dichtbij”, besloot hij.