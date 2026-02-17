Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Club Brugge-speler Hans Vanaken en Sporza-analist Peter Vandenbempt bekijken de kansen van Bayern München in de Champions League, met veel lof voor hun landgenoot Vincent Kompany.

Vanaken kwam Bayern eerder dit seizoen al tegen. “In die match tegen Bayern voelden wij: hier kunnen we niks doen. Het gevaar kwam toen echt van overal", zegt hij bij Sporza.

Vandenbempt is onder de indruk van Kompany’s werk in Duitsland. “Kompany doet het daar uitstekend. We mogen er als Belg heel trots op zijn dat een landgenoot het zo goed doet bij een van de grootste clubs ter wereld. Nochtans kwam Kompany daar binnen als 10e keuze met veel meewarige blikken, maar op korte tijd heeft hij iedereen overtuigd.”

Ook de rust binnen Bayern valt op. “Het is opvallend hoe rustig het al de hele tijd blijft in München – nochtans FC Hollywood genoemd. Zélfs Uli Hoeness is het zwijgen opgelegd. Ook vanuit de kleedkamer hoor je niks dan lof", aldus Vandenbempt.

Hans Vanaken ziet bij Bayern als enige nadeel dat de bank niet zo sterk is

Vanaken vergelijkt de speelstijl van Bayern onder Kompany met zijn tijd bij Anderlecht: “Kompany pakt het ook op de juiste manier aan. Hij laat Bayern voetballen zoals Anderlecht vroeger. Dat is toch de manier waarop ik naar voetbal wil kijken. En het is inderdaad veelzeggend dat er geen onrust is. Ondanks de vele sterspelers die daar rondlopen.”

Vandenbempt waarschuwt echter dat succes niet vanzelfsprekend is. “Alleen zal het toch niet aanvaard worden, mocht Bayern straks in de kwartfinale uitgeschakeld worden. Dat kan zeker in de Champions League nochtans gebeuren. Kijk naar de exit tegen Inter vorig jaar. Dan laaide de kritiek toch snel weer op.”



Tot slot wijst Vanaken op mogelijke beperkingen van Bayern. “Het grote nadeel van Bayern zijn misschien de wisselopties. Als je ziet wat Arteta allemaal op het veld kon brengen, dan was het bij Bayern toch een stuk minder. Later in de Champions League, tegen de grote kanonnen, zal dat misschien te weinig blijken.”