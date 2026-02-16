Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

Het nieuws is bekend geworden over Teddy Teuma, al afwezig tegen Union Saint-Gilloise, en Daan Dierckx. Beiden zullen meerdere weken niet in actie kunnen komen vanwege een dijblessure, een serieuze domper voor Standard.

Teddy Teuma is twee tot drie weken out, meldt Sudinfo. Daan Dierckx zal zelfs zes weken out zijn. Beide blessures zijn een serieuze domper op de feestvreugde bij Standard, dat afgelopen weekend nog een puntje pakte tegen Union SG.

Teuma en Dierckx weken buiten strijd

Beiden kampen met een scheur in de dijspier, maar die van de verdediger is ernstiger. Ze ondergingen allebei een MRI-scan om de ernst van hun blessure te bepalen. Teuma moest daags voor de match forfait geven nadat hij felle pijn had gevoeld.

Dierckx blesseerde zich tijdens de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Hij viel in om Josué Homawoo te vervangen, die in de 40e minuut een hersenschudding opliep, maar moest er zelf al bij de rust af. Hij werd vervangen door David Bates.

Standard Luik moet winnen van KRC Genk

Standard Luik heeft duidelijk geen geluk met blessures. Wat Homawoo betreft: die zou tegen het einde van de week alweer kunnen aansluiten op training. En zo is er toch ook nog een beetje goed nieuws voor de Rouches.


De volgende match van Standard staat zondag op het programma. De Rouches trekken op bezoek bij KRC Genk met de ambitie om punten te pakken tegen een kandidaat voor de top-6. Winst is quasi een must.

