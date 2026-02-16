"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

De situatie rond Alexis Beka Beka roept heel wat vragen op bij RAAL. De Fransman leek op de weg terug, maar zit al meerdere weken niet meer in de selectie.

Na een bijzonder moeilijke periode stond vast dat Alexis Beka Beka niet meteen inzetbaar zou zijn voor RAAL. De Wolven wisten dat en gaven hem tijd: eerst minuten in de beker tegen Heist, daarna korte invalbeurten tegen Antwerp en Anderlecht in november.

Op langere termijn zette die progressie zich echter niet door. De voormalige belofte van Nice kwam sinds december niet meer in actie en zat slechts bij één van de laatste zeven wedstrijden in de selectie. Net als bij de onrust rond de wintermercato gingen Salvatore Curaba en Toni Turi het onderwerp niet uit de weg in hun interview met Antenne Centre.

"Hij toonde in de eerste maanden veel goede wil. Aanvankelijk hoopten we dat hij al in oktober inzetbaar zou zijn. Nicolas (Frutos) had een volledig schema uitgewerkt. Met de staf verwachtten we echt dat hij toen klaar zou zijn", legt Toni Turi uit.

Een terugkeer onder voorwaarden

"Hij kreeg enkele kansen en wat speelminuten, maar dat vroeg veel inspanningen van hem. Ik weet dat we spelers willen beschermen, maar zo’n comeback vereist gewichtsverlies, minder vetmassa en veel loopwerk", vervolgt de algemeen directeur.

In het profvoetbal krijg je niets cadeau. "Onze speelstijl laat niet toe dat er iemand op het veld staat die minder loopt. Helaas kunnen we niet met tien en een half spelen. Er zijn een hele reeks voorwaarden. Toen we zagen dat hij in de juiste richting evolueerde, kreeg hij ook speelminuten."



Het stilzwijgen rond Beka Beka riep nochtans vragen op. "Waarom communiceren we niet gedetailleerder? We moeten de speler toch beschermen. Wat wil men dat we doen? Hem publiekelijk afmaken? We doen alles om Alexis te begeleiden. Maar de voorbije weken laten de fysieke statistieken en wat we op training zien niet toe om hem opnieuw te selecteren." In 2022 bedroeg zijn marktwaarde nog 7 miljoen euro.