Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

Het 0-0-gelijkspel van Anderlecht tegen RAAL La Louvière was zondagavond duidelijk onvoldoende voor paars-wit. De Brusselaars domineerden wel, maar misten efficiëntie en bleven opnieuw met lege handen achter.

De sfeer na afloop was bijzonder vreemd. De spelers maakten een ereronde in een leeg stadion. De supporters hadden na donderdag wel heel wat meer verwacht. Het matige spel en het puntenverlies leidden tot fluitconcerten vanaf de tribunes.

Bij de spelers kwam die reactie hard binnen. “Het doet pijn om die fluitjes te horen. Niemand wil zo’n reactie van het publiek. Maar we weten dat we beter moeten doen, want we zijn Sporting Anderlecht", zei Enric Llansana, die op het middenveld nog tot de betere spelers behoorde.

De spelers van Anderlecht beseften dat ze hun kansen moesten afmaken

Nochtans had Anderlecht lange tijd de controle over de wedstrijd. Het probleem zat vooral in de afwerking en de beslissende pass. De Brusselaars creëerden voldoende mogelijkheden, maar konden die niet omzetten in doelpunten.

“We zitten in een situatie waarin we punten nodig hebben, we wilden deze wedstrijd absoluut winnen", vertelde Ali Maamar. “We begonnen goed, met veel intensiteit. We hadden de match in de eerste twintig à vijfentwintig minuten moeten beslissen, maar we hebben onze kansen niet afgemaakt."

Daarbij botste Anderlecht ook op een taaie tegenstander. “Weinig ploegen scoren veel tegen RAAL. Het is een ploeg die goed verdedigt, in blok speelt en zich niet laat doen", besloot Maamar.

