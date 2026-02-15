🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

Club Brugge heeft met moeite de Brugse derby gewonnen van Cercle Brugge. Vooral in de laatste twintig minuten had blauw-zwart het lastig met voetballen.

Met twee ballen binnen het kader kon Club Brugge twee keer scoren in de Brugse derby, waardoor het ook de drie punten pakte. Echt overtuigend was het allemaal niet, dat moest ook Ivan Leko achteraf toegeven.

Foute aanpak van Club in eerste helft

"Het was een moeilijke wedstrijd door een tegenstander die ploegen minder goed doet voetballen. Ze spelen met veel intensiteit, snelheid en duelkracht", zei Ivan Leko op zijn persconferentie. Leko zag Club wel fouten maken.

"In de eerste helft hebben we het verkeerd aangepakt. We hadden veel balbezit, maar kregen de bal niet in het laatste derde van het veld. Na de rust hadden we meer controle en konden we ook scoren op het juiste moment."

Leko vond strijdende overwinning van Club interessant

Na de 1-2 van Nazinho en in de sneeuw was het nog pompen of verzuipen voor Club in de laatste twintig minuten. "Ik vond het interessant", stelde Leko. "We moesten overleven en ik ben blij dat het gelukt is."

"Vaak winnen we als we goed voetballen, nu hebben we niet top gespeeld. Het is ook mooi dat het eens op die manier kan, maar het is goed voor één match. Hier kunnen we wel uit leren en beter van worden."