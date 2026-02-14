Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

Het goede nieuws dat in de lucht hing, is nu ook officieel bevestigd. Club Brugge en Ivan Leko kunnen dit weekend weer beroep doen op Tzolis en Vermant.

De verwachting was reeds dat Ivan Leko deze twee sterkhouders zou kunnen recupereren voor de stadsderby tegen Cercle Brugge. Dat is ook inderdaad het geval: Christos Tzolis en Romeo Vermant behoren tot de selectie voor deze wedstrijd. Een ziektevirus ging rond in de kleedkamer van blauw-zwart, maar Tzolis en Vermant zijn dus fit bevonden.

Dat geeft hun Kroatische coach enkele extra opties wanneer de Brugse derby zondagmiddag van start gaat om 13u30. Door de beschikbaarheid van Vermant is er dan weer slecht nieuws voor Gustaf Nilsson. De Zweedse aanvaller viel tijdens de vorige speeldag nog onder luid applaus in, maar wordt deze keer buiten de selectie gelaten.

Geen Nilsson in de selectie

Club Brugge zette in de thuiswedstrijd tegen Standard amper negentien spelers op het wedstrijdblad. Met uitzondering van Nilsson is iedereen die deel uitmaakte van de wedstrijdkern tegen de Luikenaars er nu ook weer bij. Met de inzetbaarheid van Tzolis en Vermant verschijnen er sowieso al een paar extra namen op het blad.

Leko neemt ook de 18-jarige Argus Vanden Driessche op in zijn selectie als derde doelman, hoewel Simon Mignolet en Nordin Jackers ook klaar zijn voor de dienst. Nog geen Dani van den Heuvel dus. Hij viel een maand geleden uit in de thuiswedstrijd tegen La Louvière. Cisse Sandra, Ludovit Reis en Jorne Spileers zijn ook nog niet inzetbaar.

Club zal bij aftrap al uitslag van Union kennen

Lees ook... Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"›

Zo zijn de 21 namen waar Ivan Leko dit weekend een beroep op doet bekend. De betrachting van Club Brugge zal zijn om tegen Cercle minstens op eenzelfde afstand van Union te blijven en in het beste geval wat puntjes in te lopen. Club zal vanavond al de uitslag kennen van Standard - Union.