🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

Het begaan van een uitschuiver is meestal geen goed nieuws. Voor Daan Heymans was dit vrijdagavond wel zo: misschien een teken dat het Genk eindelijk voor de wind gaat.

"We zitten in een betere flow, het mag ook wel eens meezitten", reageert Heymans op zijn opmerkelijk strafschopdoelpunt. Op het moment dat hij de elfmeter nam, gleed Heymans eigenlijk uit. Tot opluchting van hem zelf ging de bal toch tegen de netten. "Het nemen van een penalty gaat snel, je beseft niet zo heel goed wat er gebeurt. Het maakt niet uit op welke manier die getrapt wordt."

Dat wil niet zeggen dat Heymans er geen lessen uit zal trekken. "Volgende keer ga ik onderaan mijn schoenen toch poetsen, zodat het niet meer gebeurt." Het is tegenwoordig altijd wel een gedoe om bij een strafschop de koelbloedigheid te bewaren. "Ik heb al meegemaakt dat er verschillende minuten overheen gaan door een VAR-check. Dan geef ik liever de bal even aan iemand anders, om de druk even weg te halen."

Ideale uitkomst voor weggegleden Heymans

Het draait om het uiteindelijke resultaat, niet over welke taferelen zich vooraf afspelen. "Als ie binnen zit, is het het belangrijkste. Ik wou wel naar de linkerhoek trappen maar niet zo hoog. Ik dacht ‘m in het zijnetje te trappen, maar daar ging de bal niet heen, omdat ik uitglijd. De bal kwam zo wel iets hoger, waardoor de keeper er niet aan kon: ideaal."

Soms draait iets onbedoeld nog beter uit dan het oorspronkelijke idee. Het is niet de eerste keer dat Heymans van op elf meter Genk uit de nood helpt. "Ik voel me er goed bij om die penalty’s te nemen. Tegen Utrecht stonden we 1-0 voor, tegen Malmö stonden we achter en deze keer stond het gelijk. Ik heb de drie verschillende situaties al gehad."



Heymans neemt zijn verantwoordelijkheid

Heymans lijkt er telkens wel goed mee om te gaan. "Zolang ze binnen vliegen en ik er mij goed bij voel, neem ik die verantwoordelijkheid." Lees ook de analyse van de ex-speler van Charleroi over de belangrijke zege bij KV Mechelen.