Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Carl Hoefkens heeft al heel wat meegemaakt in het voetbalwereldje. Vandaag vecht Hoefkens (47) met NAC Breda tegen degradatie. Hij begrijpt het amper, want alles wat maar kon mislopen dit seizoen is ook misgelopen.

“Het is ietske minder nu. Ik denk niet dat ik nu nog God ben", lacht Hoefkens in Het Nieuwsblad, verwijzend naar de eerste maanden waarin hij in Breda werd geprezen. “Maar ik voel me nog altijd supergoed. Ik voel me niet zoals al die coaches die op één jaar tijd tien jaar ouder worden.”

De coach erkent dat hij in de hoek zit waar de klappen vallen. “Wij hebben dit seizoen een bingokaart waarbij we alles kunnen afvinken wat er maar kan misgaan. Van scheidsrechterlijke beslissingen tot tien gemiste open kansen", vertelt hij. Ondanks alles staan ze op basis van expected points tiende. “Op basis van letterlijk álle data staan we tiende. Met een gigantische voorsprong. Ik ben nooit fan geweest van data, maar nu ben ik fan!”

Het is belachelijk dat NAC laatste staat, zegt Hoefkens

Hoefkens kan zijn frustratie nauwelijks verbergen. “Als je onze wedstrijden bekijkt, is het gewoon belachelijk dat we laatste staan. Het is ongezien bizar en crazy. Ik heb liever dat ze zeggen dat NAC een zootje ongeregeld is, maar dat we eindelijk nog eens drie punten pakken.”

Over zijn positie bij NAC is Hoefkens realistisch. “Nee, garanties krijg ik niet. Als de resultaten uitblijven, wordt het op den duur moeilijk houdbaar. Maar een van de redenen dat ik hier nog zit, is omdat de TD en CEO ook zien welke stappen wij de voorbije twee jaar hebben gezet: modern werken met data, video, spelersontwikkeling en connectie met de fans. Alleen zijn de resultaten onverklaarbaar.”

KRC Genk kwam even aankloppen bij Hoefkens


Zelfs interesse van andere clubs, zoals KRC Genk, kon hem niet verleiden. “Er is redelijk veel op mijn pad gekomen: grotere clubs, warmere landen… Maar ik ben daar doelbewust niet op ingegaan. Ik voel me hier zo goed en heb zoveel vertrouwen dat ik loyaal wil zijn en mijn werk wil afmaken. Ineens vertrekken terwijl het slecht gaat, zou belachelijk zijn.”
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
NAC
Carl Hoefkens

Meer nieuws

Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

17:45
1
Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

18:01
LIVE: Charleroi - KAA Gent, de opstellingen Live

LIVE: Charleroi - KAA Gent, de opstellingen

17:47
Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

18:00
Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

17:30
5
Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

16:00
Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

15:00
Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

17:00
2
Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

13:15
Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

15:30
Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

13:49
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
16
Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

14:30
5
Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

12:20
3
Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

13:30
1
Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

12:40
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

08:20
Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

13:00
6
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
3
Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
1
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
11
Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

08:50
Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

11:40
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

08:00
3
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
4
Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

07:30
Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

07:00
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Reactie

KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

23:48
5
"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

09:00
Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40
1
Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

07:20
26
Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

22:38
KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

22:51
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur kukeluku kukeluku over Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor stephen king stephen king over Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken" stephen king stephen king over Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal" Joske89 Joske89 over KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Joe Joe over Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat' Nelvafrel Nelvafrel over OH Leuven - FCV Dender EH: 3-2 JaKu JaKu over Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Cercle Brugge - Club Brugge: - CCpl CCpl over Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved