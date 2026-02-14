Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Carl Hoefkens heeft al heel wat meegemaakt in het voetbalwereldje. Vandaag vecht Hoefkens (47) met NAC Breda tegen degradatie. Hij begrijpt het amper, want alles wat maar kon mislopen dit seizoen is ook misgelopen.

“Het is ietske minder nu. Ik denk niet dat ik nu nog God ben", lacht Hoefkens in Het Nieuwsblad, verwijzend naar de eerste maanden waarin hij in Breda werd geprezen. “Maar ik voel me nog altijd supergoed. Ik voel me niet zoals al die coaches die op één jaar tijd tien jaar ouder worden.”

De coach erkent dat hij in de hoek zit waar de klappen vallen. “Wij hebben dit seizoen een bingokaart waarbij we alles kunnen afvinken wat er maar kan misgaan. Van scheidsrechterlijke beslissingen tot tien gemiste open kansen", vertelt hij. Ondanks alles staan ze op basis van expected points tiende. “Op basis van letterlijk álle data staan we tiende. Met een gigantische voorsprong. Ik ben nooit fan geweest van data, maar nu ben ik fan!”

Het is belachelijk dat NAC laatste staat, zegt Hoefkens

Hoefkens kan zijn frustratie nauwelijks verbergen. “Als je onze wedstrijden bekijkt, is het gewoon belachelijk dat we laatste staan. Het is ongezien bizar en crazy. Ik heb liever dat ze zeggen dat NAC een zootje ongeregeld is, maar dat we eindelijk nog eens drie punten pakken.”

Over zijn positie bij NAC is Hoefkens realistisch. “Nee, garanties krijg ik niet. Als de resultaten uitblijven, wordt het op den duur moeilijk houdbaar. Maar een van de redenen dat ik hier nog zit, is omdat de TD en CEO ook zien welke stappen wij de voorbije twee jaar hebben gezet: modern werken met data, video, spelersontwikkeling en connectie met de fans. Alleen zijn de resultaten onverklaarbaar.”

KRC Genk kwam even aankloppen bij Hoefkens



Zelfs interesse van andere clubs, zoals KRC Genk, kon hem niet verleiden. “Er is redelijk veel op mijn pad gekomen: grotere clubs, warmere landen… Maar ik ben daar doelbewust niet op ingegaan. Ik voel me hier zo goed en heb zoveel vertrouwen dat ik loyaal wil zijn en mijn werk wil afmaken. Ineens vertrekken terwijl het slecht gaat, zou belachelijk zijn.”

