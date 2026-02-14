Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor
Foto: © photonews
Antwerp zal de komende jaren spelers moeten blijven verkopen om financieel gezond te blijven. Uit de jaarrekening blijkt dat de club in het seizoen 2024-2025 een verlies van een half miljoen euro noteerde en sterk afhankelijk blijft van transferinkomsten om de begroting in evenwicht te houden.

De financiële waakhond plaatste bovendien een belangrijke kanttekening bij de cijfers. De bedrijfsrevisor stelde zich vragen bij de beschikbare cash en bij miljoenen aan verwachte sponsorinkomsten, wat wijst op een kwetsbare financiële situatie op korte termijn, schrijft HLN.

Om de werking te garanderen onderhandelt Antwerp intussen over een externe lening van zo’n 10 miljoen euro. In het verleden sprong voorzitter Paul Gheysens vaak bij, maar door de situatie bij zijn bouwgroep Ghelamco kijkt de club nu nadrukkelijker naar externe investeerders. Er lopen al gesprekken en er ligt zelfs een eerste interesse op tafel.

Toch blijft het belangrijkste financiële model overeind: verkopen op de transfermarkt. Na het afsluiten van het boekjaar realiseerde Antwerp al bijna 45 miljoen euro aan uitgaande transfers, en ook in de komende mercato’s rekent het bestuur opnieuw op verkopen om de kas te spijzen.

De waarde van de Antwerp-kern is gezakt

Dat beleid heeft wel een keerzijde. De loonmassa werd fors verlaagd en de spelerskern werd goedkoper, maar tegelijk daalde ook de sportieve waarde en mogelijke doorverkoopmarge van de selectie. De club hoopt dat concrete interesse in bepaalde spelers het model alsnog rendabel houdt.


Een deel van de transferinkomsten ging bovendien naar infrastructuur, zoals de bouw van een nieuwe tribune van meer dan 8 miljoen euro. Op langere termijn moet die extra inkomsten opleveren, maar op korte termijn betekent het vooral dat Antwerp financieel blijft draaien op één zekerheid: blijven verkopen om het evenwicht te bewaren.
 

Antwerp

