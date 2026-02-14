Reactie Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1
Bryan Heynen heeft de laatste weken al enkele keren kunnen vieren, net als zijn coach Nicky Hayen. Met de eindsprint van de reguliere competitie in zicht lijkt KRC Genk eindelijk gelanceerd.

De overwinning bij rechtstreeks concurrent KV Mechelen lijkt een signaal richting de buitenwereld. "Het is hier nooit een gemakkelijke wedstrijd", weet Bryan Heynen. "We strijden voor elkaar, we hebben twee keer goed teruggevochten. We hebben mentale weerbaarheid getoond. Daar hebben we stappen in gezet. We beseffen dat we elkaar nodig hebben op het veld."

Daarnaast is Genk prima omgesprongen met de kansen. "We waren ook gevaarlijk op stilstaande fases. Dat is mooi meegenomen. Ik scoorde al vallend, maar ik stond op de juiste plaats na de redding van de keeper. In het seizoensbegin misten we net dat tikkeltje in onze goede wedstrijden. We vechten misschien iets meer voor elkaar. Je mag het over een Hayen-effect hebben."

Genk-spelers hebben meer duidelijkheid

Heynen looft net als Karetsas dus de man die in december werd aangesteld als nieuwe trainer. Er zou onder Hayen meer sprake zijn van duidelijkheid in de spelersgroep. "Het is een groot woord dat we duidelijkheid misten, maar ik denk wel dat we nood hadden aan iets meer houvast. Het belang van het uitvoeren van de taken beseffen we wel."

Hoe ziet Heynen het nu verder verlopen? "Wat we getoond hebben vanaf januari, daar kunnen we op bouwen. Week na week kunnen we stappen zetten. Het resterende programma is niet makkelijk, maar al het hele seizoen staat het heel dicht op elkaar vanaf de nummer zes tot bijna de laatste. Op dat vlak is het een heel speciaal seizoen."

Genk voorlopig nog afhankelijk van anderen

Lees ook... 🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas
Dat zou dus ook nog een addertje onder het gras kunnen zijn, wat die strijd voor de Champions' Play-offs betreft. "We moeten gewoon naar onszelf kijken. We hebben nu die plek in de top zes en moeten er alles aan doen om die te behouden." Op korte termijn hangt dat ook wel af van de uitkomst van Charleroi - Gent later vandaag. 

