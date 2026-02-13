Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

Edward Still werd maandag voorgesteld bij Watford en liet Anderlecht achter zich. Enkele dagen later sprak hij voor het eerst uitgebreid. Opvallend: hij verwees daarbij naar twee grote namen als inspiratiebron.

Edward Still werd maandag voorgesteld als hoofdcoach van Watford. Daags na de nederlaag van Anderlecht tegen KRC Genk, werd hij T1 bij de Championship-club.

Jérémy Taravel moest dan overnemen bij paars-wit en hij won donderdag met zijn troepen van Antwerp, met overtuigende 0-4-cijfers. Heel rouwig zullen de fans dus niet geweest zijn om het vertrek van Still.

Still looft Kompany én Tuchel in eerste interview bij Watford

Bij Watford gaf hij ondertussen zijn eerste grotere interview. Op het Youtube-kanaal van de club sprak hij over zijn grootste inspiraties. "Kijken hoe Tuchel zijn teams beheerde, ze veranderde en liet evolueren. Hij is er zeker één van", vertelde hij.

Nadien kwam hij met lof voor een ander ex-Anderlecht figuur. "Vincent Kompany ook", zegt hij. "Ik zat bij hem voor mijn Pro License, hij is een goede vriend."

Lees ook... Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede›

"Zien wat hij deed en wou doen met Anderlecht, zijn eerste job, en nadien zien hoe hij in de Championship met Burnley omging, was een inspiratie. Wat hij nu doet met Bayern München is speciaal", aldus Still.