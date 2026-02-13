Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Edward Still werd maandag voorgesteld bij Watford en liet Anderlecht achter zich. Enkele dagen later sprak hij voor het eerst uitgebreid. Opvallend: hij verwees daarbij naar twee grote namen als inspiratiebron.

Edward Still werd maandag voorgesteld als hoofdcoach van Watford. Daags na de nederlaag van Anderlecht tegen KRC Genk, werd hij T1 bij de Championship-club.

Jérémy Taravel moest dan overnemen bij paars-wit en hij won donderdag met zijn troepen van Antwerp, met overtuigende 0-4-cijfers. Heel rouwig zullen de fans dus niet geweest zijn om het vertrek van Still.

Still looft Kompany én Tuchel in eerste interview bij Watford

Bij Watford gaf hij ondertussen zijn eerste grotere interview. Op het Youtube-kanaal van de club sprak hij over zijn grootste inspiraties. "Kijken hoe Tuchel zijn teams beheerde, ze veranderde en liet evolueren. Hij is er zeker één van", vertelde hij.

Nadien kwam hij met lof voor een ander ex-Anderlecht figuur. "Vincent Kompany ook", zegt hij. "Ik zat bij hem voor mijn Pro License, hij is een goede vriend."

Lees ook... Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede
"Zien wat hij deed en wou doen met Anderlecht, zijn eerste job, en nadien zien hoe hij in de Championship met Burnley omging, was een inspiratie. Wat hij nu doet met Bayern München is speciaal", aldus Still.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany
Edward Still

Meer nieuws

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

22:00
LIVE: Na gelijkmaker van Heynen houdt Miras Heymans van de 2-3, gaat Genk nog erop en erover? Live

LIVE: Na gelijkmaker van Heynen houdt Miras Heymans van de 2-3, gaat Genk nog erop en erover?

22:11
DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

16:00
1
De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

21:40
1
Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

19:40
14
Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

21:20
1
"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

21:00
RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

16:30
2
Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

20:00
Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

19:00
1
Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

17:20
1
Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

19:20
Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

18:40
Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

13:30
4
Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

18:20
1
De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

18:00
Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

17:40
Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

17:00
Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

15:30
4
Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

15:00
Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

14:40
Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

07:20
Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

14:20
Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

12:50
Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

11:00
2
Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

14:00
4
'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

12:40
17
Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

13:45
Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

13:00
8
Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

10:00
1
Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen Reactie

Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen

09:15
5
Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?" De derde helft

Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?"

12:20
2
Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

12:00
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

11:40
Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
2
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
31

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 22
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 14/02 Freiburg Freiburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14/02 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Bremen Werder Bremen 14/02 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Hamburger SV Hamburger SV 14/02 Union Berlin Union Berlin
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 14/02 1. FC Köln 1. FC Köln
FC Augsburg FC Augsburg 15/02 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
RB Leipzig RB Leipzig 15/02 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KV Mechelen - KRC Genk: 2-2 H.J. H.J. over Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan Soloria Soloria over Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing fonnyfth fonnyfth over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Joe Joe over De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Pé_1 Pé_1 over Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC SeniorClub SeniorClub over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge Ratko Svilar Ratko Svilar over Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" Dirk1897 Dirk1897 over Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved