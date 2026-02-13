Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

De crisis bij RSC Anderlecht is compleet anno 2026. Zowel op als naast het veld zijn het moeilijke tijden voor paars-wit. Wie krijgt het schip terug op de rails en wat met het vertrek van ook onder meer Edward Still naar Watford?

Zondag na de wedstrijd tegen KRC Genk, die met 2-0 werd verloren, gaf Edward Still nog aan dat hij niet zou vertrekken bij Anderlecht. Minder dan 24 uur later tekende hij een contract bij Watford in Engeland. Het kan snel gaan in het voetbal …

Edward Still gaat van RSC Anderlecht naar Watford

“Het is geen schande dat je die gesprekken met Watford voert”, vindt Filip Joos in 90 Minutes. “Op dat moment was hij T2 en als er dan zo’n aanbod komt. Ik heb hem als coach al heel intelligente dingen zien doen, bijvoorbeeld bij Charleroi.”

Wesley Sonck stelt zich meer vragen bij de zaak: “Iemand die constant zit te fluiten op u en zit te applaudisseren voor een slechte pass en die bij Kortrijk, Charleroi en Eupen geen dingen heeft gedaan waarvan ik denk wow, mag T1 worden bij RSC Anderlecht.”

De crisis bij Anderlecht is groot: waar gaat het allemaal naartoe?

“Dan bakt hij er twee wedstrijden niets van en dan mag hij hoofdtrainer worden van Watford. Dan is de vraag bij mij, iemand die toch ook al eventjes meedraait in het wereldje, ook als speler geweest zijnde, waar dit allemaal naartoe gaat?”

“Ik vind het raar hoe het loopt. Het ligt niet altijd aan de coach. Het is een deel van de malaise van Anderlecht Ik noem dat een opportunist. De vraag die je u moet stellen is hoe hij daar bij Anderlecht is geraakt. Wie heeft die beslissing genomen?”