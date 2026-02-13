Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

De Licentiecommissie, die de jaarrekeningen uit 2025 van de Pro League-clubs onderzocht, heeft vandaag de jaarlijkse resultaten gepubliceerd. Tien van de 28 Belgische profclubs hebben het hoofd boven water kunnen houden.

"De analyse van de jaarrekeningen van onze clubs toont voor 2025 een gunstige evolutie", klonk het duidelijk bij de Pro League in een persbericht op haar webstek. Toch houden ze een slag om de arm, gezien de verminderde mediarechten ondertussen.

Lommel en RWDM bij de slechtste leerlingen van de klas

Lorin Parys - CEO van de Pro League - ziet een positieve trend, maar wil ook voorzichtig blijven: “Het verlies werd in 2024 voor het eerst kleiner en ligt in 2025 opnieuw lager dan in 2024. Dat wijst op het begin van een kentering."

Onderaan het 'klassement' zien we teams als Lommel en RWDM Brussels, die diep in de problemen zitten. De eerste club heeft het geluk dat de City Group rond Manchester City een flinke kapitaalinjectie deed, terwijl de Brusselaars een minpunt incasseren naar volgend seizoen toe.

Club Brugge, Union SG en ... Patro Eisden maken indruk

Aan de andere kant van het spectrum is het Club Brugge dat op nummer één staat met een winst van meer dan achttien miljoen euro. De verrassende nummer twee is Patro Eisden Maasmechelen, dat 5,7 miljoen euro winst heeft geboekt.



Union SG, Genk en STVV zijn de andere ploegen die forse winst maakten - allen tussen de drie en de vier miljoen euro. Met Gent, Antwerp, Seraing, Cercle Brugge en Anderlecht zijn er in totaal tien ploegen die een positief saldo konden afleveren.