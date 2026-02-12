'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

Thomas Frank werd woensdag op straat gezet door Tottenham Hotspur. De 52-jarige Deen lijkt de kans niet te krijgen om een snoepreisje te maken. Hij wordt concreet genoemd bij twee teams.

Tottenham Hotspur maakte woensdag een einde aan de samenwerking met Thomas Frank. De nederlaag tegen Newcastle United én de bijhorende zestiende plaats in de Premier League waren de spreekwoordelijke druppels.

The Spurs gaven Frank een ontslagvergoeding van maar liefst 23 miljoen euro mee. Al lijkt de 52-jarige Deen de kans niet te krijgen om een snoepreisje (of tien) te maken met die centen.

Welke clubs willen Thomas Frank meteen een nieuwe job aanbieden?

Tipsbladet weet dat twee Europese topclubs het ijzer willen smelden als het heet is. Olympique Marseille en AFC Ajax willen met Frank rond de tafel om een samenwerking te bespreken.

Roberto De Zerbi werd op straat gezet bij Marseille. l'OM wil zo snel als mogelijk een doorstart maken en Frank onmiddellijk opnieuw aan het werk zetten.

Is Thomas Frank een alternatief voor... Xavi in Amsterdam?



In Amsterdam is Fred Grim dan weer aan de slag als interimcoach. Jordi Cruijff denkt aan Frank om in het tussenseizoen de fakkel over te nemen. Al wordt ook Havi Hernandez nadrukkelijk genoemd bij Ajax.