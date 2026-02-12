'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

Wie wordt volgend seizoen de nieuwe coach van Real Madrid. Jürgen Klopp draait rondjes op de geruchten. Al wil Florentino Perez niet wachten om het elftal te versterken.

Alvaro Arbeloa staat momenteel aan het roer bij Real Madrid. Het kleinste kind weet echter dat de voormalige speler van De Koninklijke een tussenpaus is.

Florentino Perez droomt van Jürgen Klopp. Meer zelfs: ook de Duitser staat open voor een verhuis naar Spanje. En hij heeft naar verluidt ook zijn verlanglijstje al gedropt.

Welke topspelers wil Real Madrid naar Spanje halen?

Zo worden Nico Williams en Erling Braut Haaland nadrukkelijk aan Real Madrid gelinkt. Maar dat is niet alles: de Spaanse grootmacht wil het middenveld versterken.

En daarvoor wordt niet gewacht op het oordeel van de nieuwe coach. El Mundo Deportivo weet dat Vitinha helemaal bovenaan de wenslijst van Perez staat.

Is Real Madrid in staat om Vitinha los te weken bij PSG?



En de voorzitter van De Koninklijke is bereid om de geldbuidel open te trekken. En dat zal nodig zijn. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 110 miljoen euro. Het contract van de Portugees bij PSG loopt medio 2029 af.